جائزة نوبل في الفيزياء تمنح لثلاثة باحثين في مجال ميكانيكا الكم

ثلاثة باحثين أمريكيين، جون كلارك، ميشيل ديفورت وجون مارتينيس، فازوا اليوم (الثلاثاء) بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025. ووفقًا للجنة الجائزة، فإن الباحثين الأميركيين الثلاثة أسهموا في "اكتشاف النفق الكمي-الميكانيكي الماكروسكوبي وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية".

وجاء في بيان لجنة الجائزة"سؤال مركزي في الفيزياء هو الحجم الأقصى لنظام يمكنه إظهار تأثيرات كمومية-ميكانيكية"، وتابع "الحائزون على جائزة نوبل هذا العام أجروا تجارب باستخدام دائرة كهربائية عرضوا فيها كلاً من النفق الكمومي-الميكانيكي ومستويات الطاقة الكمية في نظام كبير بما فيه الكفاية ليُحمل باليد".

وميكانيكا الكم أو ميكانيك الكم أو الميكانيك الكمومي هي نظرية رئيسة في الفيزياء توفر وصفًا للخصائص الفيزيائية للطبيعة على مقياس الذرات والجسيمات دون الذرية. وميكانيكا الكم هي الأساس الذي تقوم عليه فيزياء الكم وكيمياء الكم ونظرية الحقل الكمومي وتقانة الكم وعلوم المعلومات الكمومية

وفي العام الماضي، فاز العالمان جون هوفيلد وجيفري هينتون بالجائزة عن عملهما في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي وضع الأساس لتقنيات التعلم الآلي القوية التي تستخدم الآن في مجموعة واسعة من المجالات.

أُعلن مساء أمس أن ثلاثة باحثين - أمريكيان وياباني - هم الفائزون بجائزة نوبل للطب لعام 2025. الثلاثة هم: ماري إي. برونكوف، فريد رامسدال وشيمون ساكغوتشي، وقد فازوا بالجائزة بسبب اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي، الذي يمنع جهاز المناعة من مهاجمة الجسم. في الواقع، اشتغلوا في مجال الأمراض المناعية الذاتية، واكتشفوا كيف يبقى جهاز المناعة تحت السيطرة ولا يضر بأعضاء الجسم المختلفة.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع من المتوقع الإعلان عن الجوائز الإضافية – وتتوج هذه الإعلانات يوم الجمعة القادم مع الإعلان عن جائزة نوبل للسلام.