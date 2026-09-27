للمرة الثانية خلال عدة أشهر: أعلنت شركة OpenAI خلال الليلة (بين السبت والأحد) عن إيقاف تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها، وذلك بسبب سلسلة من الحوادث المقلقة.

وجاء أيضًا أنه سيتم استئناف التدريبات بعد أن "تكون الشركة مقتنعة وواثقة بأنه وُضعت أُطر حماية وآليات أمان إضافية". وأكدت الشركة: "نتوقع أننا سنضطر للضغط على زر الإيقاف المؤقت مجددًا في المستقبل، ما دامت الذكاء الاصطناعي سيواصل التطور، وستظهر قضايا جديدة إلى السطح".

تم اتخاذ القرار الدراماتي ساعات قليلة بعد أن كشفت الشركة عن مراجعة لسلسلة من الحوادث في الصيف، وخلالها تجاوز وكلاء ذاتيون كانوا يرصدون مواقع حكومية فدرالية في الولايات المتحدة التعليمات التي أعطيت لهم - وتصرفوا بطريقة غير متوقعة أثناء جمع وتوزيع البيانات.