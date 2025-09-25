مايكروسوفت تحظر وصول وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 لخدمات الشركة

بسبب "انتهاك شروط الخدمة": ألغت مايكروسوفت اليوم (الخميس) وصول الجيش الإسرائيلي إلى تكنولوجيا كانت تُستخدم لتشغيل نظام جمع، معالجة ومراقبة مكالمات هاتفية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. في إسرائيل أكدوا لـ i24NEWS التفاصيل وأشاروا إلى أنه لا يوجد ضرر عملياتي.

علمت i24NEWS أنه في الأشهر الأخيرة بدأت وحدة 8200 بنسخ المحتوى احتياطياً على مايكروسوفت، من منطلق فهمهم أنهم قد يعلنون عن حظر. في الوقت نفسه، يقول الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد مساس بالعمليات، المحتوى الحساس تم نسخه احتياطياً".

في وقت سابق اليوم، أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن شركة مايكروسوفت أبلغت جهات إسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي أن وحدة الاستخبارات 8200 انتهكت شروط الخدمة الخاصة بالشركة من خلال تخزين مجموعة ضخمة من بيانات المراقبة على منصة الحوسبة السحابية التابعة لها، "Azure".

فيما بعد، أعلن نائب رئيس ورئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، عن القرار من خلال بريد إلكتروني أرسله للموظفين، كتب فيه أن الشركة "أوقفت وأغلقت مجموعة من الخدمات للوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التخزين السحابي وخدمات الذكاء الاصطناعي". وأضاف أيضًا: "نحن لا نوفر تكنولوجيا تتيح المراقبة الجماعية على المواطنين. لقد طبقنا هذا المبدأ في كل دولة حول العالم، وأصررنا عليه مرارًا وتكرارًا لأكثر من عقدين من الزمن".

كما ذُكر، قرار مايكروسوفت لقطع قدرة الوحدة 8200 على استخدام جزء من تقنيتها نابع مباشرة من تحقيق نُشر كما هو معروف في "الغارديان" الشهر الماضي. في التحقيق كُشف كيف أن منصة السحابة الخاصة بمايكروسوفت "Azure" استُخدمت لتخزين ومعالجة مجموعة المكالمات الفلسطينية ضمن برنامج مراقبة جماعية.

في تحقيق مشترك مع المجلة الإسرائيلية-الفلسطينية "+972 Magazine" والمجلة الإلكترونية الإسرائيلية "سيحا مكوميت"، كشف "ذا غارديان" كيف تعاونت مايكروسوفت ووحدة 8200 في مشروع لنقل العديد من المواد الاستخباراتية الحساسة إلى السحابة الإلكترونية. بدأ المشروع المشترك بعد اجتماع عُقد في عام 2021 بين الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، وقائد الوحدة آنذاك، يوسي شريئيل.

مصادر في الوحدة 8200 أكدت حينها لـ"الغارديان" أن المشروع كان كبيراً جداً وأن النظام، الذي يُستضاف على بنية تحتية تابعة لمايكروسوفت، أُنشئ للتعامل مع حجم هائل من المكالمات المسجلة، والتي يستطيع ضباط الاستخبارات استرجاعها وتحليلها لاحقاً. وبحسب قولهم، ساعد النظام في التحضير للهجمات على غزة وكان أساساً لاتخاذ قرارات عملياتية على الأرض. وتم الاحتفاظ بالكمية الضخمة من المكالمات – التي بلغت حوالي 8,000 تيرابايت من البيانات – في مركز بيانات تابع لمايكروسوفت في هولندا. وفي غضون أيام قليلة من نشر تحقيق "الغارديان"، يبدو أن الوحدة 8200 نقلت بسرعة بيانات المراقبة إلى خارج البلاد.

رداً على التحقيق، أصدرت مايكروسوفت، في إجراء يعكس خضوعاً للضغط بروح العصر، تعليمات عاجلة بإجراء تحقيق لفحص التفاصيل المتعلقة بالمشروع المشترك بين الجهتين. نتائجها الأولية دفعت الشركة، كما ذُكر، إلى إلغاء وصول الوحدة إلى بعض خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي التابعة لها.

نُذكّر أيضاً أنه في شهر مايو\ايار الماضي أعلنت مايكروسوفت أنها سمحت تلقائياً للجيش الإسرائيلي باستخدام خدماتها، خلافًا للنظم المتبعة، في هذه الحالة الطارئة لمساعدة في العثور على المختطفين وإنقاذهم. ووفقاً لبيان الشركة آنذاك: "نحن نوفر أحيانًا وصولاً خاصًا لتقنياتنا بما يتجاوز شروط اتفاقياتنا التجارية. قدمت مايكروسوفت دعماً محدوداً في حالات الطوارئ لحكومة إسرائيل في الأسابيع التي تلت السابع من أكتوبر 2023، للمساعدة في إنقاذ المختطفين. وقد قدمنا هذا الدعم تحت إشراف دقيق وبطريقة محدودة، بما في ذلك الموافقة على بعض الطلبات ورفض أخرى".