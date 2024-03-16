تقرير:بموجب عقد سري ماسك يبدأ بتصنيع المئات من أقمار التجسس الصناعية

كشفت خمسة مصادر مختلفة لوكالة "رويترز" أن ايلون ماسك وقع اتفاقا سريا مع وكالة المخابرات االأمريكية- وبدأ إقامة عن طريق شركته SpaceX شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية. ووفقا للتقرير بلغت قيمة العقد 1.8 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ، هذا العقد وقع مع مكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وكالة الاستخبارات التي تدير أقمار التجسس الصناعية.

Joel Kowsky/NASA via AP

وتهدف شبكة التجسس هذه حتى تدفع "بشكل كبير" قدرات الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على التمييز بسرعة لأهداف محتمله تقريبا في كل مكان في أنحاء العالم. ووفقا للخطة، الحديث يدور عن نظام تجسس جديد وقوي يشمل مئات الأقمار الصناعية القادرة على العمل كسرب على ارتفاعات منخفضة.

وذكرت رويترز أنهم لا يعرفون متى سيتم تنفيذ هذه الخطة، ورفضت شركة SpaceX -أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم- التعليق على ما ورد أعلاه، كذلك البنتاغون رفض التعليق أيضا. في رد مكتب الاستطلاع الوطني، ولكن بطريقة محدودة للغاية وقالت : "تعمل وزارة الاستطلاع الوطني على تطوير نظام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأكثر تنوعًا ومرونة في العالم على الإطلاق".

على الرغم من أنها لم تصبح تشغيلية بعد، لكن تم بالفعل إطلاق حوالي 40 نموذجًا أوليًا بواسطة SpaceX. يمكن لهذه الأقمار الصناعية تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة المعلومات مع جميع جهات الاستخبارات والجيش الأمريكي. وأشار المسؤولون إلى أنه "من حيث المبدأ، سيسمح هذا لحكومة الولايات المتحدة بالتقاط صور مستمرة للأنشطة الميدانية بسرعة في أي مكان في العالم تقريبًا، مع المساعدة في العمليات الاستخباراتية والعسكرية". حتى أن أحدهم أوضح أنه "لا يمكن لأحد أن يختبئ". في إشارة إلى القدرات المحتملة لهذه الأقمار الصناعية.