يقضي عطلة مع نتنياهو على شواطئ غزة: فيديو ترامب الجديد عن مستقبل غزة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، مقطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر "غزة ترامب"، كما عرفها، ويظهر فيه وهو يسترخي على سرير شاطئ في فندق يملكه ويدعى " Trump Gaza "، وبجانبه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما يظهر في الفيديو الصديق المقرب للرئيس، إيلون ماسك، ويظهر، من بين أمور أخرى، وهو يأكل الحمص.

ونشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي التابع للرئيس "تروث" وخصص إلى إظهار تحقيق رؤية ترامب بتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا" بعد إعادة إعماره والهجرة الطوعية التي اقترحها سابقا. وهكذا يظهر مكان مدمر حيث يوجه المسلحون أسلحتهم نحو الأطفال. في وقت لاحق، تظهر عبارة "ماذا بعد؟"

From President Trump's Truth account

وفي وقت لاحق، يصبح قطاع غزة مدينة حديثة وسعيدة تذكرنا بدبي. ويظهر خلالها راقصات شرقيات على طريقة "الكونشيتا" وأطفال غزة وهم يركضون فرحين على الشاطئ، ومن خلفهم الفنادق الشاهقة الفخمة. وفي خلفية كل هذا، تعزف الموسيقى الإيقاعية مع أغنية "غزة ترامب - رقم 1"، والتي تم إنشاؤها أيضًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.