هل سيغير ترامب القرار؟ القانون الذي سيحجب تيكتوك في الولايات المتحدة الشهر المقبل

خوفاً من التجسس: رفضت محكمة استئناف في الولايات المتحدة، الليلة الماضية (الجمعة)، استئنافاً طارئاً قدمته شركة ByteDance الصينية، وذلك من أجل عرقلة قانون يلزمها ببيع تطبيق Tiktok - وإلا سيتم حجبه في البلاد اعتبارا من 19 يناير. في الواقع، فإن القانون، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم السابق لأداء دونالد ترامب اليمين كرئيس للولايات المتحدة، يتطلب من جوجل وأبل حظره من متجر التطبيقات - طالما أن الشركة الصينية التي تمتلكه لا تبيعه إلى طرف آخر.

وكما ذكرنا، ورد في طلب الشركة أنهم يرغبون في تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ حتى يتمكنوا من التوجه إلى المحكمة العليا. وجاء في طلب Tiktok، الذي أشار إلى أنه "بدون تدخل المحكمة في الأمر، سيؤدي القانون إلى إغلاق إحدى أكثر المنصات شعبية في البلاد، والتي تضم في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 170 مليون مستخدم شهريًا". ومن المتوقع أن تلحق هذه الخطوة الضرر بمنتجي المحتوى، وتؤدي إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات بسببها.

وإلى جانب ذلك، أشار محامو الشركة أيضًا إلى احتمال رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في اتباع نهج مختلف تجاههم، بالنظر إلى بعض تصريحاته السابقة بشأن الطلب. لكن القضاة اختاروا رفض الطلب وكتبوا أن تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ "غير مبرر".

لا يزال من غير الواضح كيف تخطط الإدارة الولايات الأمريكية لفرض الحظر عمليًا، لأنه بالإضافة إلى حقيقة أن مئات الملايين من المواطنين يستخدمونه، هناك طرق عديدة (أكثر قانونية وشرعية - وبعضها أقل) للتحايل على الحظر حتى يتمكن المستخدمون من لا يزال بإمكانهم تنزيل التطبيق واستخدامه.

في غضون ذلك، تظهر البيانات الواردة من تقرير جديد لمركز بيو للأبحاث نُشر في الولايات المتحدة والذي فحص استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي أن Tiktok هي إحدى خدمات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخدامًا من قبل المراهقين، حيث أن 57% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عامًا يستخدمونه يومياً. ويظهر التقرير أيضًا أن 63% من الشباب أفادوا أنهم يستخدمون التطبيق "دائما"، بينما قال 57% أنهم يتصلون به مرة واحدة على الأقل يوميًا.