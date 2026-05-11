الإمارات تعزز أمنها الرقمي: اتفاق استراتيجي لتطوير منظومة سيبرانية متقدمة

أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة Palo Alto Networks الأميركية عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة أمن سيبراني متقدمة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، لتعزيز جاهزية الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الرقمية العالمية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي، بهدف تطوير قدرات سيبرانية فورية وطويلة الأمد بالتعاون مع الجهات الوطنية، بما يعزز مرونة البنية التحتية الرقمية ويحسن مستويات الحماية الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وقال محمد الكويتي إن الاتفاقية تعكس التوجه الإستراتيجي للإمارات نحو بناء منظومة رقمية مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وترفع الجاهزية الوطنية أمام التحديات السيبرانية.

ويتضمن التعاون إنشاء مركز تميز وطني للأمن السيبراني لتطوير القدرات التقنية، وتنفيذ برامج لمحاكاة البيئات الرقمية، إضافة إلى تطوير حلول مشتركة في مجالات الحوسبة السحابية وأمن البنية التحتية الحيوية والاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية.

كما يشمل الاتفاق برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، تستهدف الطلبة والشباب والمهنيين، عبر دمج التقنيات الحديثة ضمن المناهج الأكاديمية وبرامج التدريب المتخصصة.

ويركز المشروع كذلك على تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية للحوادث السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يدعم فرق الاستجابة الوطنية في رصد التهديدات والتعامل معها بكفاءة أعلى.

من جانبه، أكد هيلموت رايزنغر أن الشركة تتطلع لدعم رؤية الإمارات في بناء مستقبل رقمي آمن ومرن، وتعزيز الابتكار في قطاع الأمن السيبراني.

وتواصل الإمارات خلال السنوات الأخيرة توسيع استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة والأمن الرقمي، عبر شراكات دولية ومبادرات أكاديمية وتقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحماية البنية الرقمية.