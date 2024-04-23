جوجل تفصل 20 موظفا إضافيا من المؤيدين للفلسطينيين بعد احتجاجهم ضد إسرائيل بأحد مكاتب الشركة

تواصل شركة جوجل اتخذا إجراءات تأديبية بحق موظفين مؤيدين للفلسطينيين قسم منهم بمجموعة No Tech for Apartheid الذين شاركوا بالاحتجاجات ضد تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية بأحد المشاريع الضخمة. وفصلت الشركة اليوم 20 موظفا آخرين بعد أحداث الأسبوع الماضي حيث اعتصم العشرات من الموظفين في مكتب "جوجل كلاود" توماس كوريان، حتى وصول الشرطة، وبذلك ارتفع عدد الموظفين الذين تم إقالتهم لنحو 50 موظفا.

تأتي عمليات التسريح بعد أيام من توجيه المدير العام لجوجل سوندار فيتشي، تذكير للموظفين بأن عليهم تجنب بأن تحويل الشركة الى "منصة شخصية" أو "إدارة صراعات بمواضيع مثيرة للجدل أو نقاشات سياسية، في المقابل ردت عليه جين تشونج المتحدثة باسم مجموعة No Tech for Apartheid ردت وقالت "الشركة تحاول قمع احتجاج، إسكات الموظفين وتعزيز سيطرتها عليهم".

ويشار إلى أن الموظفين احتجوا على تعاون عملاقة التكنلوجيا مع الحكومة الإسرائيلية، وطالبوا إلغاء مشروع "نيمبوس"، عقد مشترك لجوجل وأمازون بقيمة 1.2 مليار شاقل لتزويد خدمات سحابية وتركيز البيانات للحكومة الإسرائيلية.

ويشار الى أن شركة جوجل أقالت في الماضي موظفين انتقدوا الشركة علنا، لكنها ولا مرة أقالت هذا العدد الكبيرة مرة واحدة. عملاقة التكنلوجيا أن كل موظف تم فصله ضايق بشكل فعال سير العمل الطبيعي في مكاتب الشركة. في حين رفض عدد من الموظفين الادعاءات وقالوا إن قسما من المفصولين لم يدخلوا الى مكتب الشركة يوم الاحتجاجات المنسقة التي يدور الحديث عنها.