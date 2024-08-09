بعداشتداد النزاع بين مادور وايلون ماسك: هذا القرار الذي أعلنه الرئيس الفنزويلي

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الليلة الماضية (الخميس) التوترات مع قطب وسائل التواصل الاجتماعي إيلون ماسك إلى آفاق جديدة - حيث حظر استخدام المنصة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة 10 أيام، وسط اضطرابات جراء نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وقال مادورو إنه وقع على قرار "بإخراج شبكة التواصل الاجتماعي X من البلاد لمدة 10 أيام" واتهم موسك بالتحريض على الكراهية والحرب الأهلية والموت، حسبما ذكرت رويترز. وصرح الرئيس مادورو بهذه الأمور في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.

وقد اشتبك مادورو وماسك عدة مرات مؤخرًا على المنصة، حيث شبه مالك المنصة الرئيس الفنزويلي بالحمار، بينما اتهم مادورو ماسك بأنه القوة الدافعة وراء الاحتجاجات والمعارضة في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل. كما عرضوا على بعضهم البعض وقبلوا العروض والتحديات "لقتال" بعضهم البعض.