مهندس سابق في "ميتا" يرفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب الحرب في غزة

رفع مهندس ميتا السابق، فراس حمد، دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، زاعمًا التحيز في تعامل الشركة مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

ويزعم حمد، وهو فلسطيني أمريكي كان جزءًا من فريق التعلم الآلي في شركة ميتا منذ عام 2021، أنه تم فصله بشكل خاطئ في فبراير/شباط لمحاولته إصلاح الأخطاء التي أدت إلى منع المنشورات الفلسطينية على إنستغرام.

وتتهم الدعوى التي رفعها حمد أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، ميتا بالتمييز والإنهاء غير المشروع وغير ذلك من سوء السلوك. وتسلط الشكوى الضوء على نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، بما في ذلك حذف الاتصالات الداخلية التي تشير إلى وفاة أقارب الموظفين في غزة والتحقيقات في استخدام الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني من قبل الموظفين.

وفقًا لحمد، لم يتم إجراء مثل هذه التحقيقات مع الموظفين الذين نشروا رموزًا تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة.