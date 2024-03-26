هل ستزيل فيسبوك حظر استخدام كلمة "شهيد"؟

نشر المجلس المشرف على شركة "ميتا" التي تدير شركتي فيسبوك وانستغرام، رأي يوصي خلاله الشركة بتغيير سياستها بخصوص استخدام كلمة "شهيد" والسماح باستخدامها حيث يحظر اليوم استخدامها بما يتعلق بأنشطة مسلحة. وكتب المجلس في مسودة الرأي :"إن نهج ميتا في إدارة المحتوى الذي يشير فيه أن استخدام العبارة ’شهيد’ بأنه يتعلق بالأشخاص الذين تعريفهم بأنهم خطرين، يحد بشكل كبير وغير متناسب من حرية التعبير".

وفقًا للمجلس، وهو الهيئة التي تقدم المشورة لميتا بشأن تغييرات السياسة، "تفسر ميتا جميع استخدامات كلمة ’شهيد’ على أنها تشير إلى الأشخاص الذين حددتهم على أنهم ’خطرون’ باعتبارهم منتهكين وتزيل المحتوى. كلمة ’شهيد’ تستخدم أحيانًا بطريقة متطرفة لتمجيد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء ارتكاب أعمال إرهابية عنيفة. ومع ذلك، فإن استجابة ميتا لهذا التهديد يجب أن تسترشد أيضًا باحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير". ومن المتوقع أن تدرس ميتا توصية اللجنة وتنشر قرارها خلال 60 يوما.

وفي رد ميتا على ذلك: "نريد أن يكون الناس قادرين على استخدام منصاتنا لمشاركة آرائهم، ولدينا قواعد سياسية تساعدهم على القيام بذلك بأمان. نحن نسعى جاهدين لتنفيذ سياساتنا بشكل عادل، ولكن عند القيام بذلك على نطاق معين - هناك التحديات العالمية. ولهذا السبب طلبنا في شباط/فبراير 2023 الحصول على توجيهات مجلس الإشراف حول كيفية الإشارة إلى كلمة "شهيد" في سياق الأشخاص أو المنظمات المحظورة. وسندرس تعليقات مجلس الإشراف".