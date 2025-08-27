قد يعجبك أيضًا -

آباء من كاليفورنيا يقاضون شركة OpenAI، مطورة ChatGPT، بعدما أقدم ابنهما، آدم راين البالغ من العمر 16 عامًا، على الانتحار في شهر إبريل\نيسان الماضي – وذلك بحسب ما أوردته شبكة CNN اليوم (الأربعاء). وقد جاء في الدعوى، التي قدمت للمحكمة في الولاية، أن الذكاء الاصطناعي "وضع نفسه كالحليف الوحيد الذي فهم آدم – ودفعه للابتعاد عن أسرته وأصدقائه".

وفقًا للوثائق، راين استخدم شات جي بي تي حوالي نصف سنة – في البداية للدراسة، ولاحقًا للدردشة عن معاناته النفسية. وبحسبهم، بدل أن يوجّهه لطلب مساعدة مهنية، فإن الروبوت "شجعه، أيّد وعزّز أفكاره الانتحارية"، وحتى استجاب لطلبه بصياغة رسالة انتحار.

في الدعوى القضائية يُقتبس تبادل كلمات مرعب: عندما كتب راين أنه سيترك حبلاً في غرفته كي تتعرف عائلته على حالته، رد عليه ChatGPT ظاهريًا: "لا تترك الحبل في الخارج... دعنا نجعل من هذه المساحة المكان الذي يرونك فيه حقًا."

أفادت شركة OpenAI في ردها بأنها تشارك عائلة الفقيد حزنها وتتعهد بالتحقيق في القضية. وأقرت الشركة بأن آليات الحماية المصممة لإيقاف محادثات من هذا النوع "قد تضعف في المحادثات الطويلة جدًا"، لكنها شددت على أنها تعمل على تعزيز تلك الآليات وإضافة أدوات جديدة لتوجيه المستخدمين إلى جهات المساعدة المختصة.

هذه دعوى جديدة ضمن سلسلة دعاوى مماثلة ضد شركات تطور روبوتات الدردشة. في العام الماضي قُدمت دعاوى ضد Character.AI بعد وفاة مراهقين في الولايات المتحدة. ويحذر خبراء من الروابط العاطفية التي تنشأ بين الشبان وبين أنظمة الذكاء الاصطناعي - وهي روابط قد تؤدي إلى الانعزال، الغربة، بل وحتى حالات ذُهان.

عائلة راين تطالب بتعويضات غير محددة، وكذلك باتخاذ تدابير وقائية ملزمة: التحقق من العمر لجميع مستخدمي ChatGPT، أدوات للآباء لمراقبة محادثات القاصرين، وإلزامية إنهاء الحديث فور طرح موضوع الانتحار أو إيذاء النفس.