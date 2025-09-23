تصريح ترامب المثير للجدل بخصوص مرض التوحد

قد يعجبك أيضًا -

ادعى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ادعى الليلة (الثلاثاء) أنه تم العثور على "الحل لمرض التوحد". على حد قوله، تناول تايلنول - مسكن آلام من مجموعة الباراسيتامول (أكامول) - خلال الحمل هو السبب في المرض. وقال ترامب برفقة وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور: "إدارة الغذاء والدواء ستبلغ الأطباء بأن استخدام تايلنول أثناء الحمل قد يكون مرتبطًا بخطر متزايد جدًا للتوحد. تناول تايلنول ليس جيدًا".

كرر الرئيس مرارًا وتكرارًا تحذيراته، وقال للنساء الحوامل: "لا تأخذن تايلينول، يجب محاربة الجنون وعدم أخذه". وبحسب قوله، يجب الامتناع عن استخدام مسكن الألم إلا في حالات استثنائية فقط، مثل وجود حرارة مرتفعة وخطيرة.

تصريحات ترامب أثارت ردود فعل حادة، وتذكّر الناس بكلامه في فترة جائحة الكورونا، حين شجع على علاجات غير مثبتة. صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أن الإحاطة في البيت الأبيض شملت أحياناً نصائح طبية بلا أساس، مما أثار انتقادات بين الخبراء.

يجري المجتمع العلمي منذ سنوات البحث عن علاقة محتملة بين البارسيتامول والتوحد، لكن نتائج الدراسات ليست حاسمة. سارعت منظمات طبية مركزية للدفاع عن استخدام الدواء، وأكدت أنه علاج آمن لخفض الحمى لدى النساء الحوامل، طالما لم يُستخدم لفترة طويلة.