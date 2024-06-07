مصر تسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028

تسعى مصر التي تحتل المركز الأول إفريقيّاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأن تكون من أفضل 20 دولة في العالم في هذا المجال بحلول عام 2028، وقال مستشار وزير الاتصالات المصري للإبداع التكنولوجي حسام عثمان، إن "مصر حققت تقدماً ملحوظاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجري حالياً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات الحكومية، وتم تدريب أكثر من خمسة آلاف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على التعامل مع الذكاء الاصطناعي"

وكانت مصر قد اسست في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات؛ بهدف وضع استراتيجية وتنفيذها وإدارتها بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، حيث أطلقت الحكومة، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تتضمن أهدافها استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وانتهت المرحلة الأولى منها في مايو/اير المنصرم.

وفي عام 2023 أطلق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي رؤية "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول"، والذي يمثل رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري. وبلغت قيمة صادرات مصر الرقمية خلال 2023 نحو 6.2 مليار دولار، صعوداً من 4.9 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو 26.5%، وفقاً لوزارة الاتصالات.

وقال عثمان، إن "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، هو المسؤول عن تطبيق هذه الاستراتيجية ومتابعة محاور تنفيذها، وإعداد المراحل المختلفة منها"، وأضاف: "يجري حالياً التوسع في الاعتماد على الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي شركات تحقق معدلات نمو هائلة في فترة زمنية قصيرة، ما أعطى لمصر الريادة في ذلك المجال، وأصبحت الأولى على قارة إفريقيا رغم الأزمات والتحديات". وتابع: استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وظهرت نتائجه على الناتج المحلي للدولة.

وأشار مستشار وزير الاتصالات إلى أن هذا الميثاق خطوة ضرورية، لتجيب المجتمع مخاطر الاستخدام السيئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، أكد عثمان أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه تقديم خدمات التعهيد، وتعد من أبرز الدول التي تقدم هذه الخدمات عالمياً.

والتعهيد هو إحالة بعض المهام والعمليات التجارية لشركة خارجية بدلاً من تنفيذها داخل الشركة الأصلية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والتسويق، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.