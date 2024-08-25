تقرير: اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف في أحد مطارات باريس

أعتقلت السلطات الفرنسية الليلة الملياردير بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة المشفرة "تلغرام"، في مطار بورج خارج باريس - حسبما أفادت شبكة التلفزيون الفرنسية TF1.

كما أفادت القناة أن دوروف سافر بطائرته الخاصة، وأن مذكرة التوقيف صدرت بحقه في فرنسا. ولم يتم تحديد السبب. ويُعتقد أن رجل الأعمال البالغ من العمر 39 عامًا جاء من أذربيجان وتم اعتقاله حوالي الساعة 20:00 (بتوقيت فرنسا).

ومن المتوقع أن يمثل دوروف أمام المحكمة اليوم. وهو يعيش حاليًا في دبي - حيث تقع مكاتب Telegram - ويحمل جنسية مزدوجة من فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

دوروف، من أصول روسية، والذي تقدر ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، قام بتأسيس التطبيق الشهير مع شقيقه في عام 2013. وفي عام 2014، غادر روسيا بعد رفضه الامتثال لمطالب السلطات بإغلاق مجموعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به VK ،والتي قام ببيعها.