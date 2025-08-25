المدير التنفيذي توسل أمام ترامب - "لستُ جاسوسًا صينيًا"

قد يعجبك أيضًا -

بعد خمسة أشهر فقط من بداية ولايته، الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان بالفعل يقاتل على منصبه. هكذا أفادت أمس (الأحد) في صحيفة وول ستريت جورنال. قبل عدة أيام، طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من المدير التنفيذي الاستقالة من منصبه بسبب علاقاته السابقة مع الجيش الصيني.

المطلب الرئاسي أقلق قيادة إنتل كثيراً. حسب التقرير، سارعت الشركة للتواصل مع البيت الأبيض لترتيب لقاء بين الاثنين. تان سافر إلى واشنطن، وقضى وقتاً طويلاً مع مستشاري ترامب وفريقه الذين طمأنوه بأن الرئيس سيستمع إليه لأن "ترامب يحب الاجتماعات مع المدراء التنفيذيين"، حتى مع أولئك الذين هاجمهم علنياً.

في اليوم التالي، عُقد الاجتماع المرتقب في الغرفة البيضاوية، ورافقه أيضاً وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بَسْنِت. حاول تان إقناع الرئيس بأنه ليس جاسوساً صينياً وأن لدى حكومة الولايات المتحدة مصلحة طويلة الأمد في تعزيز شركة إنتل، إحدى الشركات المحلية القليلة المصنعة لرقائق الكمبيوتر التي تدير الاقتصاد الحديث. اتضح أن حجة المدير التنفيذي كانت مقنعة. ووفقاً للتقرير، عبّر الرئيس ترامب عن ودٍ تجاه تان وتراجع عن طلبه بعزل المدير التنفيذي.

لكن لا توجد هدايا مجانية. في مقابل دعم ترامب، عرضت الإدارة شراء حصة في الشركة. وقررت تحويل ما يقرب من 9 مليارات دولار من المنح - التي وُعدت بها شركة إنتل بموجب قانون الرقائق لعام 2022 - إلى حصة 10% في الشركة، وهو ترتيب استثنائي يجعل الحكومة أكبر مساهم في إنتل.

كان الاجتماع نقطة تحول في فترة عاصفة بالنسبة لإنتل، التي كانت في الماضي إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر تقديرًا في أمريكا. منذ سنوات وإنتل في حالة تراجع وتكافح تحت قيادة ترامب لأمريكا. يسلط هذا الحدث الضوء على البيئة غير المتوقعة التي تواجهها الشركات الكبرى في ظل الإدارة الجمهورية الحالية.

في نهاية اضطراب استمر أسبوعين، يبدو أن عمل تان آمن وأن وضع الشركة أكثر استقرارًا. مجموعة سوفت بنك اليابانية وافقت على استثمار ملياري دولار بهدف كسب ود ترامب. يوم الجمعة، كشفت إنتل والبيت الأبيض رسميًا عن شروط الصفقة. تان هو مواطن أمريكي من مواليد ماليزيا ونشأ في سنغافورة. تان كان قد فكر سابقًا في مهنة لاعب كرة سلة محترف.