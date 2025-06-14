"ايلون ماسك في عرض غير مسبوق للايرانيين"، فهل يحثهم على التمرد ضد النظام؟

في أعقاب قرار إيران تقييد وصول مواطنيها إلى الإنترنت عقب الهجمات الإسرائيلية على البلاد، أعلن إيلون ماسك صباح اليوم (السبت) من خلال تغريدة على تويتر أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ستُتاح في جميع أنحاء إيران. ويشار إلى أن قرار قطع الانترنت تتخذه السلطات تجنبا لوقوع احتجاجات يمكن أن تهدد النظام الإيراني.

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جاءت تغريدة ماسك ردًا على تغريدة لمارك ليفين، مُقدّم البرامج على شبكة فوكس نيوز، كتب فيها: "بإمكان إيلون ماسك أن يُدقّ المسمار الأخير في نعش النظام الإيراني بتوفير إنترنت "ستارلينك" للإيرانيين. لقد قيدت إيران استخدام الإنترنت حتى لا يتمكن الناس من تنظيم أنفسهم والتمرد". وردّ ماسك قائلاً إن هذه الخطوة قد اتُخذت بالفعل.

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ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نشر أمس تغريدة بالفارسية طالب فيها الإيرانيين استغلال الوضع والتمرد ضد النظام.