"ايلون ماسك في عرض غير مسبوق للايرانيين"، فهل يحثهم على التمرد ضد النظام؟

في أعقاب قرار إيران تقييد وصول مواطنيها إلى الإنترنت عقب الهجمات الإسرائيلية على البلاد، أعلن إيلون ماسك صباح اليوم (السبت) من خلال تغريدة على تويتر أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" ستُتاح في جميع أنحاء إيران. ويشار إلى أن قرار قطع الانترنت تتخذه السلطات تجنبا لوقوع احتجاجات يمكن أن تهدد النظام الإيراني.

