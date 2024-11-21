هل تصبح "غوغل" أول شركة كبري يتم تفكيكها بموجب قانون الاحتكار الفيدرالي؟

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى إجبار شركة جوجل على بيع متصفح كروم الخاص بها وإجراء تغييرات مهمة أخرى لتعديل احتكارها غير القانوني للبحث، حسبما قال ممثلو الادعاء أمام محكمة في واشنطن يوم الأربعاء.

إذا قبلت المحكمة توصية الادعاء، فقد تصبح جوجل أول شركة تكنولوجيا كبرى يتم تفكيكها بموجب قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي بعد AT&T في عام 1982.

وجاء في القرار النهائي المقترح لوزارة العدل: "يجب على Google تسليم Chrome على الفور وبالكامل إلى المشتري الذي وافق عليه المدعين وفقًا لتقديرهم الخاص، مع مراعاة الشروط التي توافق عليها المحكمة والمدعون".

أصدر القاضي عميت ميهتا من المحكمة المركزية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكما في أغسطس/آب بأن أعمال البحث في جوجل هي احتكار غير قانوني، وسوف يقرر ميهتا بحلول الصيف المقبل ما هي القيود التي سيفرضها على جوجل لاستعادة المنافسة في السوق. وتخطط جوجل بالفعل الاستئناف أمامه، لديها الآن شهر للرد على اقتراح وزارة العدل.

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل في الدعوى إنهم يطلبون أيضًا من المحكمة إجبار جوجل على التوقف عن تفضيل خدماتها الخاصة على نظام تشغيل الهواتف المحمولة الشهير أندرويد، أو إجبارها على بيع أندرويد أيضًا.

سعى المدعون إلى الحصول على قائمة طويلة من الإجراءات الأخرى المصممة لكسر احتكار جوجل للبحث، بما في ذلك منع الشركة من الدفع لمصنعي الأجهزة مثل أبل لجعل بحث جوجل هو محرك البحث الافتراضي؛ ومطالبة جوجل بمشاركة فهرس البحث الخاص بها مع منافسيها ذوي التكلفة المنخفضة؛ وتزويد مالكي مواقع الويب عبر الإنترنت بخيار سهل لإلغاء الاشتراك في استخدام Google للمحتوى الخاص بهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.