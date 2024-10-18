"مرض نادر لكنه شديدة الخطورة وفتاك": أهم المعلومات عن مرض ماربورغ الذي بدأ يتفشى في العالم

تسبب فيروس ماربورغ حتى الآن إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 25 آخرين في رواندا التي أعلنت تفشي المرض في 27 سبتمبر/ايلول. كما أعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه ابتداء من هذا الأسبوع، سيتم إجراء المراقبة الصحية للمسافرين العائدين من رواندا، كما نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع تعليمات للمسافرين تحذر خلالها من هذا المرض القاتل والخطير.

مثل مرض الايبولا، يمكن أن يكون هذا المرض نادر، ولكنه شديد الخطورة بأن يتحول بأن يكون مميتا بنسبة 88% من الذين يصابون بهذا المرض الخطير، وذلك اعتمادا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.

أكدت رواندا حتى الآن وجود 36 حالة حتى تاريخ 2 أكتوبر/تشرين ثاني، بما في ذلك 19 حالة على الأقل، غالبيتهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعظمهم يعملون في وحدات العناية المركزة. العديد من الحالات مجهولة المصدر، مما يشير إلى أنه لم يتم تحديد حالات إضافية أو الإبلاغ عنها، وهذا وفقًا للتحذير الصحي الصادر في 3 أكتوبر/تشرين ثاني عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

فما هو فيروس ماربورغ الخطير والقاتل؟

مرض فيروس ماربورغ، المعروف أيضًا باسم حمى ماربورغ النزفية Marburg Hemorrhagic Fever ، هو أكثر شيوعًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1967 بعد تفشيه في ألمانيا وصربيا، ناجم عن فيروس ماربورغ أو رافن.

وتوجد هذه الفيروسات بشكل طبيعي في خفافيش الفاكهة التي تعيش في الكهوف، والتي موطنها في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن أن تنشر المرض إلى البشر والحيوانات من خلال إفرازاتها. يمكن أن تصاب الحيوانات بمرض ماربورغ عن طريق تناول الفاكهة التي تتغذى عليها الخفافيش أو عن طريق عضها من قبل خفاش مصاب. يمكن أن يصاب الإنسان بالمرض نتيجة ملامسة الحيوانات المصابة أو الإبر أو الأشياء أو الأسطح الملوثة بالفيروس.

ينتشر فيروس ماربورغ عن طريق ملامسة سوائل الجسم - الدم، أو البول، أو اللعاب، أو العرق، أو البراز، أو القيء، أو حليب الثدي، أو السائل الأمنيوسي، أو السائل المنوي - لشخص أصيب بالفيروس من خلال جرح جلدي أو أغشية مخاطية في العين أو الأنف أو الفم. ماربورغ ليس مرضا ينتقل عن طريق الهواء.

يمكن أن تظهر الأعراض، التي تشمل الحمى والطفح الجلدي والنزيف الشديد، فجأة وتتفاقم بسرعة. لا يوجد علاج لمرض ماربورغ، وغالبًا ما تؤدي الإصابة به إلى مرض شديد أو الوفاة.