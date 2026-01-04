نظرة إلى عام 2026: المهن التي ستتغير بسبب الذكاء الاصطناعي

عام 2025 مرَّ علينا تحت شعار توسع الذكاء الاصطناعي، الذي دخل في الأشهر الأخيرة إلى معظم، إن لم يكن جميع مجالات حياتنا. إلى جانب هذا التطور الإيجابي، الذي يسهّل الجوانب المختلفة في حياتنا اليومية، زاد الخوف من أنه قد يحاول (وربما ينجح) في استبدالنا.

لاختتام عام 2025، توجهنا إلى نظامي الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية - ChatGPT التابع لشركة OpenAI وGemini التابع لشركة Google، وطلبنا منهما تلخيص العام ومحاولة تقييم مستقبل سوق العمل.

كيف تلخصون عام 2025؟

جيميني: "سنة 2025 ستُذكر كنقطة تحول، السنة التي توقفت فيها الذكاء الاصطناعي عن أن يكون 'شات بوت رائع' وتحول إلى جزء لا يتجزأ من حياة جميعنا. اليوم، لم نعد نتحدث عن ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله – بل عن كيف يمكنه المساعدة في حل المشكلات الكبرى للبشرية، كأداة عمل يومية."

تشات جي بي تي: "كانت سنة 2025 سنة الانتقال من النماذج 'المتحدثة' إلى الأدوات العملاقة. أصبح الذكاء الاصطناعي من ملحق إلى أداة تنفذ العديد من المهام، من بينها إنشاء المنتجات".

يعاني الكثير من الناس من القلق بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مجال العمل ومستقبل العديد من المهن:

جيميني: "في السنة الماضية انتقلنا من حالة ذعر من أن الذكاء الاصطناعي سيستبدل البشر - إلى فهم التغيير المتوقع في سوق العمل، الذي أصبح مختلفًا ومُتطلبًا تمامًا. أحد التحديات المؤلمة لعام 2025 هو صعوبة الشباب في الاندماج في سوق العمل، حيث إن العديد من الوظائف التي كانت في الماضي وظائف أولية (وظائف جونيور) - يتم تنفيذها اليوم بواسطة الذكاء الاصطناعي. الاتجاه هو انتقال الشباب إلى المهن التقنية التي تتطلب مهارات يدوية - والذكاء الاصطناعي لن يكون قادرًا على استبدال اللمسة الإنسانية فيها، مثل الكهرباء، البناء، والتمريض."

شات جي بي تي: "في جزء كبير من الوظائف يوجد نسبة معينة من المكونات التي تتكرر ضمن روتين، والتي يمكن أتمتتها، وبذلك توفير الوقت - الذي يمكن استخدامه لمهام أخرى. من بين الوظائف التي قد تتأثر - مجالات مثل إدخال البيانات، اختبار البرامج اليدوي، البحث القانوني الأساسي، والدعم الفني في المستوى الأول. بالمقابل، هناك مجالات لن يتم استبدالها بالذكاء الاصطناعي، مثل الأطباء والممرضين، والمعلمين والمبيعات، والمصممين، والمهندسين، ومديري المشاريع".

هل هناك مهن ستختفي؟

جيميني: "هذا هو سؤال المليون دولار، والإجابة بشأن نهاية عام 2025 معقدة إلى حد كبير – فالمهن لا تختفي، بل تتغير تعريفاتها، وأصبحت آلية إلى درجة أن الحاجة للإنسان للقيام بها تتضاءل تدريجيًا. من بين هذه المهن: الترجمة والتفريغ، اختبار البرمجيات، وممثلو خدمة العملاء. الآن، ستتغير تعريفاتهم تدريجيًا، بحيث يبقى مثلًا مترجمون يدققون في المصطلحات المهنية– وليس نصوصًا كاملة، ومديرو خدمة العملاء الذين يتعاملون مع الحالات المعقدة – بدلًا من المحادثات اليومية والأساسية، ووكلاء السفر الذين سيتعاملون مع الأحداث الاستثنائية وليس مع الحجوزات العادية. إلى جانبهم، سيتم استبدال كُتّاب المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وسيبقى الصحفيون الاستقصائيون وكتاب الرأي، إلى جانب كتّاب المحتوى الذين يعتمدون على الآراء والتجارب الشخصية".

تشات جي بي تي: "هناك عدة مجالات سيشهد الطلب عليها انخفاضًا كبيرًا في السنوات القريبة، حتى حد الاختفاء شبه التام. المجالات التي ليست في خطر هي تلك التي تتطلب حُكمًا مهنيًا، مسؤولية قانونية وأخلاقية، أو تفاعلات معقّدة وتشغيل أدوات."

لا يزال من غير الواضح ما هو الاتجاه الذي يسير فيه العالم، وعلى أي مجالات وجوانب إضافية في حياتنا اليومية من المتوقع أن تؤثر الذكاء الاصطناعي في عام 2026 وفي السنوات التي تليها. ما هو مؤكد، أننا جميعًا سنحتاج إلى التغير وتكييف أنفسنا مع الثورة، ومن يدري - ربما ستنجح في تحسين حياتنا بطريقة لم نكن نظن أنها ممكنة.