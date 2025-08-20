اكتشاف مذهل لأقدم أحفورية بشرية في العالم بكهف في جبال الكرمل

قد يعجبك أيضًا -

اختراق عالمي : هيكل عظمي لطفل يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات عاش قبل 140 ألف سنة هو الدليل الأقدم على التهجين بين الإنسان النياندرتالي والهومو سابينس. يشير الاكتشاف الذي نُشر هذا الصباح (الأربعاء) من قبل جامعة تل أبيب لأول مرة إلى وجود صلات بين المجموعتين البشريتين القديمتين، اللتين كان يُعتقد حتى وقت قريب أنهما نوعان منفصلان من البشر.

بحث دولي بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي يكشف عن أول دليل على أن النياندرتال والهومو سابينس أقاموا علاقات بيولوجية واجتماعية، وحتى تكاثروا. اكتشف فريق الباحثين مزيجاً من صفات النوعين في هيكل عظمي لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات تم العثور عليه في مغارة سخول (هجدي) في جبال الكرمل شمال إسرائيل قبل حوالي 90 عاماً. هذا هو أقدم متحجر بشري في العالم يظهر خصائص مورفولوجية لكلا المجموعتين البشريتين.

من جانبه أوضح البروفيسور يشرائيل هيركوفيتش"تشير الأبحاث الجينية من العقد الأخير إلى أن هاتين المجموعتين تبادلتا جينات بينهما" وتابع "حتى اليوم، بعد أربعين ألف سنة من اختفاء النياندرتال الأخيرين، جزء من الشريط الوراثي الذي يخصنا، بين 2 إلى 6 بالمئة، هو من أصل نياندرتالي. لكن تبادل الجينات هذا يشير إلى فترة زمنية متأخرة بكثير - من ستين إلى أربعين ألف سنة قبل عصرنا. هنا الحديث يدور عن أحفورة بشرية عمرها 140 ألف سنة".

الرؤية الذهبية التي أدت إلى فك شفرة التداخل بين الجنسين وجدت في رأس الطفل. "في البحث نُظهر أن للجمجمة، التي يشبه شكلها العام إنسان الهومو سابينس، خاصة في تحدب علبة الجمجمة – هناك نظام تزويد دم داخل الجمجمة، فك سفلي وبنية أذن داخلية تميز النياندرتال."

لسنوات عديدة، اعتُبر النياندرتاليون مجموعة تطورت في أوروبا، وممثلوها هاجروا إلى المنطقة قبل حوالي 70 ألف سنة فقط، نتيجة انتشار الأنهار الجليدية في أوروبا. في بحث رائد نُشر عام 2021، بيّن البروفيسور هيرشكوفيتس وزملاؤه أن نياندرتاليين قدماء عاشوا في المنطقة قبل 400 ألف سنة.

هذا النوع البشري، الذي أطلق عليه البروفيسور هرشكوفيتش اسم "إنسان نيشر- رملة" نسبةً إلى الموقع الأثري الذي عُثر فيه - بالقرب من مصنع نيشر رملة - التقى بمجموعات الإنسان العاقل (هومو سابينس) التي بدأت تخرج من أفريقيا قبل حوالي 200 ألف سنة، ووفقاً لنتائج البحث الحالي، فقد تكاثر معهم.

الطفل من كهف سيخول هو أقدم دليل أحفوري في العالم على الروابط الاجتماعية والبيولوجية التي نشأت بين هاتين المجموعتين السكانيتين على مدى آلاف السنين. كانت نهاية النياندرتاليين المحليين حين اندمجوا في سكان الإنسان العاقل، تماماً كما حدث مع النياندرتاليين الأوروبيين والأحدث لاحقا.

توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج في نهاية سلسلة من الفحوصات المتقدمة التي أجروها على الأحفورة. أولاً، قاموا بمسح الجمجمة والفك باستخدام جهاز ميكرو-سي.تي، ومن عمليات المسح ركّبوا نموذجًا ثلاثي الأبعاد دقيقًا لهما. وهكذا تمكن الباحثون من إجراء تحليل للبنى التشريحية ومقارنتها بمجموعات بشرية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأوا أيضاً نموذجاً ثلاثي الأبعاد دقيقاً لداخل الجمجمة.

"الحفرية هي الدليل الفيزيائي الأقدم المعروف حتى اليوم على التزاوج بين النياندرتال والإنسان العاقل"، قال البروفيسور هيرشكوفيتش. "في عام 1998 تم اكتشاف هيكل عظمي لطفل في البرتغال يُظهر خصائص هاتين المجموعتين البشريتين. لكن هذا الهيكل العظمي يرجع تاريخه إلى 28 ألف سنة قبل عصرنا - أي بعد أكثر من 100 ألف عام من طفل سخول."

تقليديًا، ينسب علماء الأنثروبولوجيا الحفريات في كهف "سيخول" إلى مجموعة قديمة من الإنسان العاقل. البحث الحالي يكشف أن على الأقل جزءًا منهم هو نتيجة لاختلاط جيني مستمر من السكان النياندرتاليين المحليين – والقدامى – مع سكان الإنسان العاقل.