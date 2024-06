رحلة عبر مليارات السنين.. "جزيرة شيبارة السعودية مهد الحياة على الأرض"

كشفت دراسة علمية حديثة أن جزيرة شيبارة السعودية الواقعة في البحر الأحمر قد تكون مهد الحياة على الأرض، وذلك بعد العثور على أحفورات "ستروماتوليتات" حية تعود إلى 3.5 مليار سنة.

https://twitter.com/i/web/status/1798126291159253194