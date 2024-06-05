رحلة عبر مليارات السنين.. "جزيرة شيبارة السعودية مهد الحياة على الأرض"

كشفت دراسة علمية حديثة أن جزيرة شيبارة السعودية الواقعة في البحر الأحمر قد تكون مهد الحياة على الأرض، وذلك بعد العثور على أحفورات "ستروماتوليتات" حية تعود إلى 3.5 مليار سنة.

https://twitter.com/i/web/status/1798126291159253194 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتُعد هذه "الستروماتوليتات" عبارة عن تركيبات رسوبية عضوية تُشكلها الكائنات الحية الدقيقة، وتُقدم لمحة فريدة عن بيئة الأرض ونشأة الحياة في مراحلها الأولى.

وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة "الجيولوجيا"، إلى أن "الستروماتوليتات" المكتشفة في جزيرة شيبارة لعبت دورًا هامًا في "حدث الأكسجين العظيم" الذي حدث قبل حوالي 2.4 مليار سنة، حيث ساهمت في إطلاق الأكسجين إلى الغلاف الجوي، ممهدًا الطريق لتطور أشكال الحياة الأكثر تعقيدًا.

ويُعد هذا الاكتشاف بمثابة إنجاز علمي هام يُعيد كتابة تاريخ نشأة الحياة على كوكب الأرض، ويُقدم أدلة جديدة حول الظروف البيئية التي سادت في مراحله الأولى.