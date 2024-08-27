بعد أسبوع من ولادتها للمرة السابعة:وفاة امرأة -على ما يبدو جراء بكتيريا فتاكة

أفاد مستشفى إيخيلوف الاثنين أن امرأة انهارت في منزلها وصلت إلى غرفة الطوارئ ليلة السبت، بعد أسبوع من ولادتها السابعة.

وصلت المرأة فاقدة الوعي، خلال جهود لانعاشها والتي قامت بها نجمة داود الحمراء، إلا أنه بعد جهود الإنعاش الطويلة والجراحة الطارئة، توفيت المريضة - على ما يبدو، بعد إصابتها ببكتيريا فتاكة.وأشار بيان آخر إلى أن السيدة (35 عاما) :" احتفلت يوم السبت باليوم السابع من ولادتها" وهي من مدينة "بني براك" ذات الغالبية المتدينة وسط إسرائيل.

ووفقا لمعهد ديفيدسون الإسرائيلي للعلوم، بمجرد دخول البكتيريا الفتاكة إلى مجرى الدم، يمكنها أن تنتقل وتصل إلى أماكن مختلفة في الجسم، وتسبب الكثير من الضرر هناك. تتجلى الإصابة في نخر الأنسجة الرخوة مثل الدهون والعضلات والأغشية التي تحيط بها، وخاصة في الأطراف وجدار البطن. وفي الحالات القصوى، ستؤدي هذه البكتيريا إلى فشل أجهزة الجسم والوفاة.