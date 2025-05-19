يمكن التعايش معه: نوع السرطان الذي يعاني منه الرئيس السابق بايدن

بعد يوم من خبر تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا، أوضح البروفيسور ديفيد مارغيل من أسوتا اليوم (الاثنين) ما هو المرض وكيفية التعايش معه.

يُعتبر سرطان البروستاتا في كثير من الأحيان صامتًا وخاملًا. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون عنيفًا. السرطان هو السبب الثالث أو الرابع للوفاة المرتبطة بالسرطان. في أغلب الأحيان، يتم اكتشافه في حالة لا يشكل فيها خطرًا. فحص دم بسيط يمكن أن يمنع الكشف المتأخر.

وقالت الدكتورة أفيفيت بير، مديرة عيادة أورام المسالك البولية في مستشفى رامبام، إن هذا مرض لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن التعايش معه لسنوات طويلة. "نحن نعيش معها منذ وقت طويل، والكشف المبكر مهم لبعض الناس، بالنسبة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، من المفيد معرفة ذلك، أما بالنسبة لبقية الناس - فعليهم الاختيار".