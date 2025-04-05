ما مصير سائح أمريكي "حاول الاتصال مع أكثر القبائل انعزالا وخطورة في العالم"؟

ألقي القبض على سائح أمريكي يبلغ من العمر 24 عاما هذا الأسبوع بعد محاولته دخول جزيرة نورث سينتينل - وهي واحدة من أكثر الأماكن عزلة وخطورة في العالم - والاقتراب من قبيلة سينتينل المعروفة بعدائها للأجانب - تم الإعلان عن ذلك اليوم (السبت) على شبكة سي إن إن. ووفقا للسلطات الهندية، قام ميخايلو فيكتوروفيتش بولياكوف بالرحلة غير القانونية إلى الجزيرة في 29 مارس/آذار، على الرغم من الحظر الحكومي الشامل على الوصول إليها.

وبحسب الشرطة المحلية، أبحر بولياكوف إلى الجزيرة على متن قارب مطاطي، وشاهده صياد محلي في طريق عودته. تم القبض عليه بعد يومين، وتمت مصادرة معداته - بما في ذلك القارب والمحرك والهاتف وكاميرا GoPro. ورغم اعتقاله، لم توجه إليه أي تهمة حتى الآن بأي جريمة.

ووفقا للشرطة، فشل بولياكوف في الاتصال بالقبيلة، الأمر الذي تبين أنه مسألة حياة أو موت. وقال جيتندرا كومار مينا، رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة أندامان ونيكوبار، لشبكة CNN: "إنه محظوظ لأنه لم يكن هناك أي اتصال. وإلا لكان قد انتهى به الأمر مثل الآخرين الذين حاولوا قبله".

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"تصرف متهور وغير مسؤول"

وتعيش قبيلة سينتينلز في جزيرة بحجم مانهاتن في أرخبيل أندامان ونيكوبار، والتي تبعد حوالي 1200 كيلومتر عن البر الرئيسي الهندي. تعتبر "القبيلة الأكثر عزلة في العالم" - مجموعة من السكان الأصليين الذين يتجنبون أي اتصال بالحضارة الحديثة. ويحظر قانون هندي يعود إلى عام 1956 أي دخول إلى الجزيرة، وذلك لحماية أسلوب حياتهم ولمنع انتقال الأمراض من العالم الخارجي، والتي قد تكون مميتة بالنسبة لهم.

وقالت كارولين بيرس من منظمة Survival International، التي تعمل على حماية مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم، لشبكة CNN: "إن تصرفات هذا الرجل لم تعرض حياته للخطر فحسب، بل عرّضت حياة القبيلة بأكملها للخطر". وفقًا لها، يمكن للأمراض البسيطة مثل الأنفلونزا أو الحصبة أن تقضي على جميع سكان سنتينلز.

ويظهر التحقيق أن بولياكوف خطط للرحلة مسبقًا وزار الجزر مرتين من قبل. وأخبر الشرطة أنه ترك زجاجات مشروبات غازية للقبيلة - لكن لم يتم العثور على أي نتائج في المنطقة.

سنتينلز: قبيلة معادية قتلت الغزاة في الماضي

مثلما يشكل الاتصال بالسنتينلز خطرًا على القبيلة، فهو أيضًا خطير على السائح الفضولي. يُعرف السنتينلز بعدائهم المطلق تجاه الغرباء. المواجهة الأكثر شهرة حدثت في عام 2018، عندما حاول المبشر الأمريكي جون آلان تشاو الوصول إلى الجزيرة من أجل تحويل القبيلة إلى المسيحية - فقُتل على أيديهم.

على مر السنين، رفضت القبيلة أي اتصال، حتى في أوقات الكوارث. وبعد كارثة تسونامي في عام 2004، تم تصوير أحد رجال القبائل وهو يطلق سهمًا على طائرة هليكوبتر تم إرسالها للاطمئنان على صحتهم. وفي عام 2006، قتل أفراد القبيلة اثنين من الصيادين الذين كانوا يصطادون بشكل غير قانوني في المياه المحيطة بالجزيرة.