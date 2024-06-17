إيلون ماسك: غرسات دماغية ستحل محل الهواتف الذكية في المستقبل

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن الهواتف الذكية سيتم استبدالها بغرسات دماغية للتواصل في المستقبل. وجاء هذا الإعلان عبر شبكة X الاجتماعية، حيث طرح ماسك سؤالًا للمستخدمين حول استعدادهم لتثبيت واجهة Neuralink في أدمغتهم، والتي ستتيح لهم التحكم في هواتفهم الجديدة بقوة التفكير.

وأكد ماسك بنفسه أن الناس لن يحتاجوا في المستقبل إلى الأجهزة المحمولة، قائلاً: "في المستقبل لن تكون هناك هواتف، وسيحل محلها "نيورالينك".

تجارب واعدة وتحديات تقنية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية أن ماسك أعلن في يناير الماضي أن أول شخص حصل على زرعة من شركته Neuralink وصحته لم تتدهور، مشيرًا إلى أن البيانات الأولى أظهرت نتائج واعدة. وفي مايو الماضي، وردت معلومات أن أول غرسة دماغية في التاريخ قد تعطلت.

حصلت شركة Neuralink على ترخيص من السلطات الأمريكية لزرع غرسة دماغية في جمجمة مريض آخر، وأعلنت أنها تقبل طلبات الراغبين في المشاركة في التجربة. ودعا ماسك الراغبين للمشاركة في التجارب السريرية، مذكرًا بأن الزرعة تتيح التحكم في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بقوة الأفكار.

يشير ماسك إلى أن هذه التقنية ستمكن البشر من التواصل والتحكم في الأجهزة الإلكترونية بطريقة أكثر تكاملاً وفعالية، مما يفتح آفاقًا جديدة في عالم التكنولوجيا والتواصل.