خامنئي يغرد بالأوكرانية، وهذا مضمون تغريدته

على خلفية الأزمة والمشادة بين الرئيس الأوكراني فلولودمير زلنسكي والرئيس دونالد ترامب، قام المرشد الأعلى الإيراني بنشر تغريدة بحسابه في منصة إكس باللغة الأوكرانية. تضمنت التغريدة نفس الرسالة التي بعثها الى زيلنسكي مع بداية الغزو الروسي الى أوكرانيا.

https://x.com/i/web/status/1895837001062268962