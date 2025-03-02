خامنئي يغرد بالأوكرانية، وهذا مضمون تغريدته

على خلفية الأزمة والمشادة بين الرئيس الأوكراني فلولودمير زلنسكي والرئيس دونالد ترامب، قام المرشد الأعلى الإيراني بنشر تغريدة بحسابه في منصة إكس باللغة الأوكرانية. تضمنت التغريدة نفس الرسالة التي بعثها الى زيلنسكي مع بداية الغزو الروسي الى أوكرانيا.

https://x.com/i/web/status/1895837001062268962 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب خامنئي في التغريدة "الدرس الأول من الوضع في أوكرانيا بأن دعم الولايات المتحدة لأنظمة الدمى هو وهم، ويجب على جميع الحكومات أن تفهم ذلك".

ولخص الزعيم الإيراني بأن "جميع الحكومات التي تعتمد على دعم الولايات المتحدة وأوروبا، سيرون ما وضع أوكرانيا اليوم".

ويشار الى أن ايران هي حليفة روسيا، وهي تزود الجيش الروسي بكمية كبيرة من السلاح الهجومي، بما يشمل طائرات مسيرة من طراز "شاهد" والتي تستخدم بصورة متكرر لمهاجمة مواقع أوكرانية. ووقعت ايران وروسيا مؤخرا على اتفاق تعاون استراتيجي شامل بين البلدين.