الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس يحذر من وقوع زلزال وشيك في هذا التاريخ

أطل راصد الزلازل المثير للجدل فرانك هوغربيتس، في تحذير جديد، اليوم الأحد، ليحذر من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 إبريل/نيسان الجاري، لكنه لم يبين في أي منطقة من العالم.

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة، كما علق قائلاً: "تأهبوا من 11 إلى 13 إبريل".

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وبحسب تحذير المعهد المتخصص فإنه يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 إبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 إبريل تقريبا.

ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.