كيف يحافظ اتفاق إيراني على المحميات الطبيعية في إسرائيل ودول العالم؟

يحتفل العالم سنويًا في الثاني من فبراير بيوم الأراضي الرطبة العالمي، وهو موعد مخصص لرفع الوعي بأهميتها البيئية كما أُشير إليه الاثنين. إلا أن قلة من الناس يعلمون أن جذور هذا اليوم، الذي يحمي أيضًا المحميات الطبيعية الرئيسية في إسرائيل، تعود في الأصل إلى مبادرة إيرانية في سبعينيات القرن الماضي.

"اتفاقية رامسر" لا تزال حتى اليوم جسرًا بيئيًا نادرًا، حيث تظل إسرائيل وايران ملتزمتين بنفس المعايير المهنية للحفاظ على الطبيعة، رغم التوتر الأمني الشديد بينهما. جذور هذه العلاقة الاستثنائية تعود إلى مؤتمر عُقد عام 1971 في مدينة رامسر السياحية الإيرانية.

ممثلو 21 دولة اجتمعوا تحت رعاية وزارة البيئة الإيرانية من أجل التوقيع على اتفاقية تهدف إلى وقف تجفيف المستنقعات في جميع أنحاء العالم.

الميثاق اعترف بقيمة المواطن الرطبة – مستودعات المياه، البحيرات وحتى حقول الأرز – ليس فقط كمورد اقتصادي، بل كنظام بيئي حيوي يمنع التلوث ويدعم ملايين الطيور المائية المهاجرة.

انضمّت إسرائيل رسميًا إلى الاتفاقية عام 1997، وبذلك أدخلت محميات الطبيعة التابعة لها تحت المظلة الدولية لاتفاقية رامسار.

حاليًا، محمية الحولة في الشمال ومحمية عين أفيك في سهل عكا معترف بهما رسميًا كمواقع "رامسار". هذا الوضع يمنحهما أهمية عالمية ضمن شبكة تضم أكثر من 2000 موقع حول العالم، ويلزم إسرائيل بالامتثال لمعايير صارمة في الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها.

الاتفاقية، التي يقع مقرها اليوم في سويسرا، تبرز المخاطر التي تهدد المواطن الرطبة نتيجة التلوث والاستغلال المفرط. بالنسبة لإسرائيل، يوم الأراضي الرطبة هو تذكرة بأن حماية الثروات الطبيعية الوطنية تتطلب أحيانًا تعاونًا عابرًا للحدود.

هكذا، وبشكل متناقض، تبقى الالتزامات التي وُقِّعت على شاطئ إيراني قبل أكثر من خمسة عقود تشكل خط الدفاع المهني للطبيعة الإسرائيلية في أيامنا هذه.