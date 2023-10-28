وتعهد رئيس الوزراء أمام العائلات ببذل قصارى جهدهم من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (السبت) للمرة الثانية، مع زوجته سارة نتنياهو، بممثلي عائلات المخطوفين في غزة، في مبنى وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب.

وتعهد رئيس الوزراء أمام العائلات ببذل قصارى جهده من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد أهداف الحرب. وعانقت زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، العائلات وأعربت عن دعمها لهم في الأيام الصعبة التي لا تطاق التي يمرون بها كل واحد منهم على وجه الخصوص، ودولة إسرائيل ككل.

وقال رئيس الحكومة لمنتد العائلات: "يجب أن أخبركم قبل أن نخوض في المزيد من التفاصيل حول مدى الجهد، أن هذا الجهد لم يتوقف فحسب، بل إنه مستمر ويستمر بشكل أكثر صعوبة. سوف نبذل قصارى جهدنا ونستنفد كل الإمكانيات لإعادتهم إلى وطنهم".

وأضاف، هناك جهد جار، لست متأكدًا من أن الناس سيفهمون إلى أي مدى يتم تنفيذه وإلى أي مدى، بما في ذلك التعليمات الموجهة إلى القوات الموجودة في الميدان وعلى نطاق عالمي ومحلي واسع جدًا وهو مستمر طوال الوقت. .

وحضر اللقاء، من بين آخرين، الوزيرة ميري ريغيف، ومفوض شؤون المختطفين والمفقودين غال هيرش، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي.