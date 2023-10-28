الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة".

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها".

كما أشار نتنياهو إلى الانتقادات الدولية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أولئك الذين يجرؤون على اتهام جنودنا بارتكاب جرائم حرب مملوءون بالنفاق والأكاذيب وليس لديهم قطرة واحدة من الأخلاق. الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم ويبذل قصارى جهده لتجنب إيذاء أولئك الذين لا يشاركون في الحرب ضدن. ولكن سخرية العدو لا تعرف حدودا. يرتكب جرائم حرب باستخدام المدنيين كدروع بشرية والمستشفيات كدروع وموردين للوقود. إن الكثيرين في العالم يفهمون ما كنا نقوله منذ سنوات: إن إسرائيل لا تخوض حربها فحسب، بل حرب للإنسانية جمعاء. ويدرك الكثيرون في العالم أنه إذا لم تنتصر إسرائيل، فسيكونون التاليين في طريق القتل والجريمة التي تخوضه حماس".

وأضاف نتنياهو، "كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات. ولكن الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة، نخوض حرب الإنسانية ضد البربرية، وأصدقاؤنا في الدول العربية والعالم يعرفون أننا إن لم ننتصر سيأتي دورهم. كثفنا ضرباتنا الجوية في الأيام الأخيرة لمساعدة قواتنا على الدخول البري وهدفنا واضح وهو القضاء على قدرات حماس، والإفراج عن الرهائن.

التقيت عائلات المخطوفين وقلت لهم، إننا سنعمل كل ما في وسعنا لإعادتهم كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات لكن الأولوية الآن لإنقاذ الدولة."

وبدوره قال وزير الأمن يوآف غالانت في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس معسكر الدولة بيني غانتس إنه "في اليوم الأخير مررنا بمرحلة، كانت شديدة في إطلاق النار الموجه نحو العدو لدرجة أنها هزت الأرض في قطاع غزة، وهو مختلف تماماً عما شهدته حماس من قبل، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تضرب بقوة حماس وتضر بها تحت الأرض وفوق الأرض.

وقال غالانت إن حماس "لا تبحث عن حلول إنسانية. إن جهود إعادة المختطفين مهمة بالنسبة لنا، فكلما زادت شدة إطلاق النار وكلما ضربنا حماس بقوة، زادت فرصة وصولهم إلى موقف ما إلى حلول تتيح لنا الوصول إلى المختطفين".

وقال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في المؤتمر الصحفي "علينا أن نتذكر أننا نواجه منظمة مجهولة الهوية تستخدم الأطفال والنساء كدروع بشرية لإنقاذ نفسها”. وبحسب غانتس، “من المهم أن يعرف العالم أنه في هذه الحرب لا توجد ساعة رملية سياسية، بل ساعة عملياتية والتزام إنساني بإعادة المختطفين. سنستمع إلى صديقنا، لكننا سنفعل ما هو مناسب لنا. وأضاف، هذه الحرب بمثابة حرب استقلال ثانية بالنسبة لنا".