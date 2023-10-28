يحيى السنوار: الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى إسرائيل، مقابل جميع الأسرى لدينا.

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن :"الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى إسرائيل، مقابل جميع الأسرى لدينا".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يشعر بألم عائلات الأسرى، وأن الجيش يفعل كل ما بوسعه لإعادتهم. وأضاف أن بيان السنوار بشأن الأسرى هو حرب نفسية من حركة حماس، للضغط على الشعب الإسرائيلي، مشددا على أن هناك أطرافا دولية تعمل من أجل الاتفاق على صفقة، نعيد بموجبها الأسرى في غزة وعددهم نحو 230".

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار فيه إلى الدخول البري المحدود إلى قطاع غزة. "نحن نتقدم في مراحل الحرب تدريجيا، وسوف يستغرق الأمر وقتا. والضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على حماس يهدف أيضا إلى إعادة المختطفين.

وكان السنوار معتقلا سابقا في السجون الإسرائيليية، قبل أن يفرج عنه في 2011 كجزء من صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى، بين كتائب القسام وإسرائيل.