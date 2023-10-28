رئيس الموساد السابق: هناك محادثات لصفقة بشأن المختطفين

أجرى يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، مساء اليوم (السبت) مقابلة مع قناة كان 11، وأكد أن هناك محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين والمفقودين من قطاع غزة. ورغم مشاركته في المحادثات خلف الكواليس، إلا أنه قال إنهم لا يملكون كافة المعلومات عن حالة المختطفين، بما في ذلك حالة المدنيين والجنود.

وعندما سُئل عن 7 تشرين الأول/أكتوبر، اعترف كوهين قائلاً: "لقد فوجئت للغاية، كنا جميعاً، المواطنين والمستويات السياسية والأمنية، في حالة من الرهبة". وأوضح كوهين بأن "دولة إسرائيل لم تنجح بالتمييز والتفريق بين حماس ومواطني غزة، وعلى مدار سنوات، منذ الانفصال ، قدمت فرصا عديدة بخلق نظام ما مع القطاع. لكن اليوم-الواقع تغير تماما".

وتطرق كوهين خلال المقابلة الى الدور القطري، وقال إنه رغم التعقيدات "يجب تجنب انتقاد قطر" وبرأيه :"يوجد لدولة إسرائيل مصلحة كبيرة بأن يكون القطريين إلى جانبنا". وعن انعدام ثقة الجمهور بالجهاز الأمني ​​بعد 7 أكتوبر، أكد كوهين متعهدا بأنه "لا زال هناك بمن نثق به". لكن فيما يتعلق بانعدام ثقة الجمهور بالمستوى السياسي، أجاب: "مواطنو إسرائيل يستحقون الأفضل على المستوى الوطني".