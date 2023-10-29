وبالرغم من الدمار الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المختطفين

تدخل الحرب يومها الـ24 بين إسرائيل وحركة حماس التي أعلنت الحرب بمشهد هجومي مفاجئ. وبالرغم من الدمار الهائل الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المخطوفين.

وأعلنت إسرائيل أن الحرب دخلت "المرحلة الثانية" وكثفت هجماتها على غزة اليوم الأحد ودعت المدنيين الى الفرار جنوب وادي غزة، حيث أكدت زيادة المساعدات.

وشنت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق بعد أن اقتحم مسلحون من حماس الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 230 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه البري داخل القطاع مهددا حماس بمزيد من الضربات المؤلمة لحملها على الإفراج عن الرهائن. ويتقاطع مشهد الحرب جنوبي البلاد مع التصعيد على الحدود الشمالية حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بغارات جوية ضد الخلايا التي يتم رصدها أثناء محاولتها إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

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