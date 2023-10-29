التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الرهائن في قطاع غزة الى 239 ويقصف مواقع في سوريا بعد رصد عدة عمليات لإطلاق لصواريخ قرب طبريا
وبالرغم من الدمار الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المختطفين
تدخل الحرب يومها الـ24 بين إسرائيل وحركة حماس التي أعلنت الحرب بمشهد هجومي مفاجئ. وبالرغم من الدمار الهائل الذي نزل بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر يصر السنوار على صفقة "الكل مقابل الكل" والعائلات الإسرائيلية تترقب من المسؤولين في الدولة العمل حثيثا على الإفراج عن أبنائها المخطوفين.
وأعلنت إسرائيل أن الحرب دخلت "المرحلة الثانية" وكثفت هجماتها على غزة اليوم الأحد ودعت المدنيين الى الفرار جنوب وادي غزة، حيث أكدت زيادة المساعدات.
وشنت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق بعد أن اقتحم مسلحون من حماس الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 230 رهينة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
في الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه البري داخل القطاع مهددا حماس بمزيد من الضربات المؤلمة لحملها على الإفراج عن الرهائن. ويتقاطع مشهد الحرب جنوبي البلاد مع التصعيد على الحدود الشمالية حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بغارات جوية ضد الخلايا التي يتم رصدها أثناء محاولتها إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
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تقرير: اعتراض صواريخ موجهة من اليمن إلى إيلات
مسؤولون امريكيون: سفينة أخرى تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم إسرائيل
لأول مرة منذ بداية الحرب: نصرالله سيتحدث الجمعة
أعلن حزب الله أن زعيمه حسن نصر الله سيلقي كلمة الجمعة 3 تشرين الثاني/نوفمبر في حفل تكريم "الشهداء الذين سقطوا في الطريق إلى القدس". وسيكون هذا أول خطاب لنصرالله منذ بدء حرب «السيوف الحديدية»
رصد عدة عمليات إطلاق لصواريخ من الأراضي السورية سقطت في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان. قوات الجيش الإسرائيلي ترد بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار
البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة زيادة المساعدات لغزة بشكل كبير
نشر البيت الأبيض محتوى المحادثة التي جرت في وقت سابق بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب البيت الأبيض، أكد بايدن في المحادثة "ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المواطنين في غزة".
"وول ستريت جورنال": عودة الإنترنت إلى غزة – بفضل طلب أمريكي من إسرائيل
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بإعادة الإنترنت والاتصالات الهاتفية جزئيا في قطاع غزة، بعد قطعها يوم الجمعة الماضي.
ذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن عودة الاتصالات تتيح للأمم المتحدة وغيرها من منظمات الطوارئ والإغاثة التواصل مع منتسبيها في غزة
مسؤول كبير في حماس: السلطة الفلسطينية والدول العربية تدعو سرا للقضاء علينا
وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حديث لـ"الجزيرة" "كنا نتوقع الكثير من حزب الله وإخواننا في الضفة الغربية، لكننا أذهلنا الموقف المخزي لإخواننا في الضفة الغربية". السلطة الفلسطينية." وعلى حد قوله فإن "أعضاء السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سراً بالقضاء على حماس".
مسؤول سياسي: المفاوضات جارية بشأن المختطفين والمفقودين تحت النار
قال مصدر سياسي إن "المناورة في قطاع غزة تسير وفق ما نراه مناسبا". وبحسب المصدر، "فيما يتعلق بموضوع المختطفين، فإننا مستمرون في إجراء الحوار ومحاولة تحقيق اختراق بالتزامن مع الدخول البري. وقد قررنا أن المناورة العسكرية وقضية المختطفين والمفقودين "يمكن أن تسير الأمور معًا، وأن المناورة نفسها يمكن أن تخدم أيضًا المختطفين والمفقودين ويمكن أن تضغط على حماس. بمعنى آخر: نحن نجري مفاوضات حول المختطفين والمفقودين تحت النار".
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الرهائن في قطاع غزة الى 239
مدعي المحكمة الجنائية يزور معبر رفح ويأمل في زيارة غزة
زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، يوم الأحد، ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.
وقال كريم خان إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.
وأردف خان قائلا "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والمدنيين، فهم أبرياء".
مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني
عبرت 33 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني على مدار الأحد، وذلك بعد الانتهاء من تفتيشها في معبر العوجة - نيتسانا من خلال السلطات الإسرائيلية، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
الحدود اللبنانية:الجيش الإسرائيلي يهاجم خلايا مضادة للدبابات ومسلح حاول إطلاق طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية
هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على منطقة موقع ياكينتون على الحدود اللبنانية.
كما هاجمت طائرة بدون طيار مسلح تم تحديده على أنه يقود طائرة بدون طيار تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى مقتل مسلح آخر اقترب من الحدود في منطقة كيبوتس هانيتا.
مسؤول سياسي: المفاوضات جارية بشأن المختطفين والمفقودين تحت النار
قال مصدر سياسي إن "المناورة في قطاع غزة تسير وفق ما نراه مناسبا". وبحسب المصدر، "فيما يتعلق بموضوع المختطفين، فإننا مستمرون في إجراء الحوار ومحاولة تحقيق اختراق بالتزامن مع الدخول البري. وقد قررنا أن المناورة العسكرية وقضية المختطفين والمفقودين "يمكن أن تسير الأمور معًا، وأن المناورة نفسها يمكن أن تخدم أيضًا المختطفين والمفقودين ويمكن أن تضغط على حماس. بمعنى آخر: نحن نجري مفاوضات حول المختطفين والمفقودين تحت النار".
المدعي العام في لاهاي: التحقيقات تجري في جرائم حرب في إسرائيل وغزة والضفة الغربية
زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان معبر رفح وقال إنه يجري تحقيقات نشطة بشأن جرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
ووفقا له، فإن صلاحياته تعود إلى عام 2014. وقال المدعي العام أيضًا: "إننا نحقق بشكل مستقل في الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث في إسرائيل، فضلاً عن الاتهامات بأن القوميين الفلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضًا".
القصف باتجاه الشمال: سقط صاروخ في ساحة منزل في الكيبوتس، دون وقوع إصابات
سقط صاروخ على ساحة منزل في أحد الكيبوتسات شمال البلاد. وقالت الشرطة إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات ولم تحدث أضرار في الممتلكات.
قوات الفجر في لبنان تتبنى إطلاق النار على الجليل الغربي وكاش وحماس تتبنى إطلاق النار على نهاريا
أعلنت قوات الفجر في لبنان مسؤوليتها عن إطلاق النار في الجليل الغربي، وكذلك باتجاه كريات شمونة في وقت سابق. جاء ذلك في وسائل الإعلام العربية التي أشارت إلى أنه بحسب المنظمة فإن "الأعمال ستزداد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على جنوب لبنان وقطاع غزة".
بالإضافة إلى ذلك، تبنى الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان مسؤولية إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة نهاريا.
مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائه
دعا مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين.
وأكد بشار مراد، مدير مستشفى القدس في غزة، أنه لا يمكن إخلاء المستشفى بسبب عدم وجود طرق للنزوح.
وفلت مراد إلى أن المستشفى تعرض "لدمار جزئي"، بعد الغارات الإسرائيلية في محيطه، وأن استهداف المستشفى سيعرض النازحين داخله لخطر الموت.
الفلسطينيون: 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت غزة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، عن دخول 23 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وبحسب الهيئة، فقد دخلت غزة اليوم 33 شاحنة مساعدات.
الحوثيون في اليمن: "الحرب أصبحت حرباً على الإسلام"
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، إن "الحرب أصبحت حربا على الإسلام، والغرب وأمريكا يحتشدون إلى جانب إسرائيل". ويأتي إعلان المشاط في أعقاب حادثتين تم فيهما إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل
سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونة دون وقوع إصابات
أعلنت بلدية كريات شمونة، عن رصد سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونة. واندلع حريق هناك، لكن لم يصب أحد