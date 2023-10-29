نتنياهو يعتذر عن إلقاء اللوم على التقييمات الاستخباراتية السابقة لهجوم حماس

قال نتنياهو على موقع X "كنت مخطئا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك. وأعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية.

دب الخلاف في الحكومة الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللوم على الإخفاقات الاستخباراتية المتعلقة بهجوم حماس في 7 أكتوبر. وتم حذف منشور على حسابات نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي الذي رد من خلاله على الانتقادات الحادة من مختلف الأحزاب، بسبب صدوره في الوقت الذي ينخرط فيه الجيش في عملية برية مكثفة، وصدر بيان جديد لمكتب رئيس الوزراء.

قال نتنياهو على موقع X "كنت مخطئا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك. وأعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أشد على يدي رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون دفاعا عن الوطن. معًا سننتصر”.

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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "خلال الليل، بعد المؤتمر الصحفي، تكررت الاتهامات الخطيرة بأن رئيس الوزراء تلقى تحذيرات محددة بشأن الحرب، وهذا ليس ما حصل"، في إشارة إلى مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير المجلس الحربي بيني غانتس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن “رئيس الوزراء قام بالرد على هذه الاتهامات”، مضيفا أن “رئيس الوزراء يركز على سير المعركة ولديه ثقة كاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن، وفي قدرتهما على تحقيق أهداف الحرب".

“كان هدفي الرئيسي هو إضعاف حماس والتأكد من أنها لا تشكل تهديدا. لقد شننت ثلاث عمليات كبرى ضده، بما في ذلك القضاء على قادته. وكان لهذه العمليات تأثيرها، حيث أضعفت حماس. لكن، بعد الإدراك المتأخر، ظهر أن ذلك لم يكن كافيا”، رد نتنياهو على سؤال حول تقييمات ما قبل الحرب التي حذرت من تصاعد التوترات.

وبعد ذلك، نُشر بيان على حسابات نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه "لم يتم توجيه أي تحذير لرئيس الوزراء نتنياهو في أي وقت من الأوقات بشأن نية حماس بدء الحرب".

"على العكس من ذلك، فإن جميع مسؤولي الدفاع، بما في ذلك رؤساء مديرية المخابرات والشاباك، قدروا أن حماس تم ردعها. وهذا هو التقييم الذي يتم تقديمه مرة بعد مرة إلى رئيس الوزراء والحكومة من قبل جميع الجهات في الدفاع، ومجتمع الاستخبارات حتى اندلاع الحرب”.

وتحدث غانتس وزعيم المعارضة يائير لابيد ووزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد بيان نتنياهو، قائلين إنه من الخطأ إضعاف قوات الأمن في هذا الوقت.

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“هذا الصباح على وجه الخصوص، أود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي”، نشر غانتس على X. “عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة إظهار المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة و تعزيز القوات بما يمكنها من تحقيق ما نطلبه منها. وأي تصرف أو تصريح آخر يضر بقدرة الناس على الصمود وقوتهم”.