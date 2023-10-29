تقرير: مصر تهدد بـ "الحدّ" من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

انخرطت مصر تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر/تشرين الأول

حذرت القاهرة إسرائيل من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، وسط الحرب مع حماس، حسبما ذكرت مصادر مصرية لصحيفة العربي الجديد الأحد.

وبحسب التقرير، رفضت مصر أيضًا اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار عن طريق الخطأ على موقع لحرس الحدود المصري الأسبوع الماضي.

وزعمت مصادر "العربي الجديد" المصرية أن الأمر لم يكن خطأ بل "استفزاز متعمد" يهدف إلى استفزاز مصر لاتخاذ قرار حاسم بتعطيل استخدام معبر رفح، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات بين الفلسطينيين والعرب.

Mohammed Abed/AFP شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023.

قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته قصفت بطريق الخطأ موقعًا عسكريًا مصريًا بالقرب من كرم أبو سالم، في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مضيفًا أنه "يعرب عن أسفه بشأن الحادث" وسيتم التحقيق في الحادث بشكل أكبر.

وفي أكثر من تقرير قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يسمح بعبور الفلسطينيين إلى سيناء خشية جرها الى حرب مع إسرائيل، كما حذرت القاهرة أيضًا من احتمال دخول الفلسطينيين إلى سيناء من قطاع غزة. وعلى هذا النحو، خلص المصدر الذي نقلته الصحيفة اللندنية إلى أن "مصر قد تتخذ إجراءات دبلوماسية من شأنها الحد من العلاقات بين البلدين".

انخرطت مصر تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب التي أشعلت شراراتها الحركة في هجوم مدروس وفجائي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تسللت إلى إسرائيل ونفذت أعمال قتل واختطاف ضد سكان البلدات الحدودية الإسرائيلية. هذا عدا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

لكن المصريين لم يسلموا من تداعيات هذه الحرب فقد وقعت انفجارات يوم الجمعة في منتجعات البحر الأحمر، بسبب الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أرسلها الحوثيون إلى اليمن. وفي وقت سابق من الشهر وتحديدا غداة الهجوم المروع الذي قامت به حماس في 8 تشرين الأول/أكتوبر، تعرض سياح إسرائيليون في مصر لإطلاق نار وقُتل أحدهم.