ايلون ماسك يطمئن رئيس الشاباك :"ربط غزة بستارلينك – لأغراض إنسانية فقط"

جاء هذا بعد اعلانه الملياردير الامريكي نيته ربط المنظمات الانسانية في غزة مع شبكته الفضائية

بعد الضجة التي أثيرت بعد إعلان الملياردير ايلون ماسك نيته ربط قطاع غزة مع شبكة الانترنت الفضائية التي يملكها، أفيد اليوم أن مسؤولين رسميين في إسرائيل اجروا معه حديثا بالموضوع، من بينهم كان رئيس جهاز الأمن العام -الشاباك رونين بار.

وكان ماسك أعلن أمس في تغريدة بأنه ينوي اتاحة الوصول للانترنت للمنظمات الانسانية وممثلي الأمم المتحدة في غزة- وذلك بعد توقف شبكات الاتصال في قطاع غزة تماما. الاعلان المفاجئ لماسك أثار قلق جهات إسرائيلية- قالوا إن هذا القرار سيخدم حماس ونشاطاته في الحرب.

في أعقاب الضجة التي اثيرت، اتصل ماسك بنفسه في اليوم الأخير مع رئيس الشاباك رونين بار. في المحادثة بين الطرفين حاول ماسك التوضيح بأنه مؤيد لإسرائيل وأن الربط "سيكون فقط لأغراض انسانية" وقال ماسك بأنه ينوي القيام "بكافو الفحوصات الأمنية" أيضا مع الإدارة الأمريكية ومع حكومة إسرائيل وذلك قبل تنشيط "اي محطة" من شبكة الأقمار الصناعية التي يملكها -ستارلينك. وأوضح رئيس الشاباك أمام ماسك بأن إسرائيل لن تسمح "بأي استغلال" لخط الاتصال هذا من جهات مسلحة في غزة.

بالإضافة الى ذلك، تواصل ماسك أيضا مع مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي التقاه قبل شهر ونصف في الولايات المتحدة. أيضا في المكالمة معهم أوضح ماسك :بأنه غير متسرع بتشغيل اتصالات فضائية في غزة"، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيكون تحت إشراف أمريكي وجهاز الأمن الإسرائيلي.

توضيحات ماسك للمسؤولين الإسرائيليين تتناسب مع رده على وزير الاتصالات شلومو كارعي، الذي هدد بقطع العلاقات مع شركة الأقمار الصناعية التي يملكها ماسك، وكتب في التغريدة بأن شركته "ليسوا غافلين" عن الأمر، وانهم سيتأكدون من أن استخدام ستارلينك سيكون فقط لأسباب إنسانية.