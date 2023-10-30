التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية في غزة ويدمر 600 هدف عدائي خلال 24 ساعة

مسؤول كبير في حماس يزعم أن الولايات المتحدة تقف وراء الحرب ضد الفلسطينيين

ادعى المسؤول الكبير في حماس، علي بركة، أن الولايات المتحدة تقف وراء “الحرب ضد الشعب الفلسطيني”، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية.

وأكد بركة أن "هذه هي الحرب الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، الذي يريد نقل الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء. وبدون الدعم الأمريكي لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، ستنهار إسرائيل".

وزعم المسؤول في حماس أيضًا أن “المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى دخول جواسيس إسرائيليين وأمريكيين إلى القطاع، الذين سيحاولون إيذاء مواطني غزة أو رشوتهم”.

وخلص العضو البارز في الحركة إلى أن "أولوية حماس ليست إدخال المساعدات، بل وقف الهجمات الإسرائيلية في القطاع".