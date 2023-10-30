التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية في غزة ويدمر 600 هدف عدائي خلال 24 ساعة
قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة المنصرمة، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل
قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات على جبهات متعددة الليلة الماضية، مؤكدة أنها ضربت مواقع إطلاق الصواريخ في سوريا ومواقع عسكرية لحزب الله في لبنان بعد الهجمات على مناطق شمال إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية في منطقة جنين بالضفة الغربية، وأرسل دبابات إلى جنوب قطاع غزة. كما وردت تقارير عن اعتراض طائرة بدون طيار أو صاروخ تم إرساله من الحوثيين في اليمن فوق البحر الأحمر.
رهائن إسرائيليون لنتنياهو: أنت تتحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر
رهائن إسرائيليون لنتنياهو: نحن مواطنون أبرياء ندفع ثمن موقفك السياسي والعسكري
صافرات الإنذار تدوي في بلدات إسرائيلية قرب قطاع غزة
رئيس وزراء لبنان: "يبذل كل ما في وسعه لمنع بلادنا من الانضمام إلى الحرب"
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يفعل كل ما في وسعه لمنع بلاده من الانضمام إلى الحرب بين إسرائيل وحماس. وحذر ميقاتي، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، من زخات إقليمية، قائلا: "إنه سباق مع الزمن بين وقف إطلاق النار والتصعيد".
صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل
لبيد: لا يجب أن نترك الأمور حتى نقتل قيادة حماس
قال زعيم المعارضة يائير لبيد إنه نقل رسالة إلى الحكومة، "بموجبها سندعم بشكل كامل أي قرار وأي خطوة وأي ثمن سيؤدي إلى عودة المختطفين إلى ديارهم". وفي الوقت نفسه، نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة للتأكد من عودتهم إلى ديارهم". ووفقا له، "يجب على إسرائيل ألا تتوقف ويجب ألا تتركها حتى يقتل ستة أشخاص: يحيى السنوار، محمد دف، إسماعيل هنية، صالح عاروري، خالد مشعل ومروان عيسى. يجب أن يموت الستة جميعا".
الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف مدفعي على موقع إطلاق حزب الله في لبنان بعد هجوم بالقرب من الحدود
الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف مدفعي على موقع إطلاق حزب الله في لبنان بعد هجوم بالقرب من الحدود
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وابل صاروخي كبير من غزة: صفارات الإنذار تدوي في أنحاء القدس ووسط إسرائيل
رئيس المخابرات اللبنانية يلتقي وفداً رفيعاً من حماس
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التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللبنانية اللواء عباس إبراهيم مع وفد من كبار مسؤولي حماس، حسبما ورد، لمناقشة جاهزية المقاومة والتطورات في قطاع غزة.
قصف بئر السبع: سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة بدون أي إصابات
مسؤول كبير في حماس يزعم أن الولايات المتحدة تقف وراء الحرب ضد الفلسطينيين
ادعى المسؤول الكبير في حماس، علي بركة، أن الولايات المتحدة تقف وراء “الحرب ضد الشعب الفلسطيني”، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية.
وأكد بركة أن "هذه هي الحرب الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، الذي يريد نقل الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء. وبدون الدعم الأمريكي لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، ستنهار إسرائيل".
وزعم المسؤول في حماس أيضًا أن “المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة قد تؤدي إلى دخول جواسيس إسرائيليين وأمريكيين إلى القطاع، الذين سيحاولون إيذاء مواطني غزة أو رشوتهم”.
وخلص العضو البارز في الحركة إلى أن "أولوية حماس ليست إدخال المساعدات، بل وقف الهجمات الإسرائيلية في القطاع".
تعثّر صفقة الإفراج عن محتجزين لدى حماس
قالت شبكة " إن بي سي" الأميركية إن المفاوضات بشأن الإفراج عن بعض المحتجزين في قطاع غزة تعثرت، وذلك بعد أن اشترطت حركة حماس السماح بدخول الوقود أولا إلى غزة.
الجيش الإسرائيلي يقضي على أربعة من كبار قادة حماس
قضى الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين على أربعة من كبار نشطاء حركة حماس، بالإضافة إلى خلايا أخرى وبنية تحتية عسكرية.
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وكان من بين كبار أهداف حماس جميل بابا، قائد القوات البحرية؛ ومحمد الصفدي، قائد تشكيل مضاد للدبابات؛ مؤمن حجازي، عنصر بارز في التشكيل المضاد للدبابات؛ ومحمد عوض الله، عضو بارز في القدرات الإنتاجية للحركة.
رئيس الوزراء الفلسطيني: "غزة لن تحكم دون اتفاق يتضمن ضم الضفة الغربية"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية لن تعود للسيطرة على غزة دون اتفاق يتضمن ضم الضفة الغربية إلى دولة فلسطينية واحدة موحدة.
وقال اشتية إن السلطة الفلسطينية لن تتعاون مع الحلول التي تطرحها إسرائيل على قطاع غزة غداة الحرب دون تنفيذ عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إقامة دولتين ذات سيادة.
وأوضح اشتية في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "إذا عدنا للسيطرة على غزة وإدارة شؤونها دون إيجاد حل سياسي للضفة الغربية، فسيبدو الأمر وكأننا ندخل قطاع غزة على متن طائرة إف- 16 طائرة أو دبابة إسرائيلية".
رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على مساعدات إسرائيل يوم الخميس ويخطط لفرض عقوبات على إيران - تقرير
يعتزم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي التصويت على مساعدات إسرائيل يوم الخميس، من خلال رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، بحسب ما أوردت صحيفة بوليتيكو .
كما نقل التقرير عن مصادر قولها إن هناك خططا لتشديد العقوبات على مبيعات النفط الإيراني.
الجيش اللبناني يعثر على منصة إطلاق صواريخ قرب الحدود مع إسرائيل ويفككها
عثر الجيش اللبناني على منصة إطلاق صواريخ جاهزة للإطلاق في منطقة حاصبيا قرب الحدود مع إسرائيل، وقام بتفكيكها ونقلها إلى مركز عسكري.
الجيش الإسرائيلي يسلط الضوء على التعاون الوثيق بين الوحدات الجوية والبرية
وصف الجيش الإسرائيلي إحدى مهام سلاح الجو بأنها "مظلة" جوية للقوات البرية، حيث تعاون قادة الأسراب الجوية مع قادة وحدات المشاة وقاموا بتدريب مشترك.
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ونتيجة لهذا التعاون، وجهت القوات البرية أكثر من 150 هجومًا باستخدام الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والطائرات بدون طيار للقضاء على المسلحين وتدمير البنية التحتية لهم خلال الأيام القليلة الماضية.
قصف صاروخي كثيف على أشدود وعسقلان وبلدات إسرائيلية قريبة من غزة
القدس : عملية طعن بالقرب من محطة وقود وتحييد المنفذ