الجيش الإسرائيلي ينشر مجموعة صور من العمليات العسكرية بالقرب من قطاع غزة وداخله
تتضمن الصور لمحات عن حرب المدن التي تجري في غزة، وكذلك بالقرب من الساحل والعمليات الليلية لمحاربة حركة حماس المسيطرة على القطاع
نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من الصور لعملية برية موسعة في قطاع غزة، أخذت مواقعها ابتداء من نهاية الأسبوع المنصرم.
تضمنت الصور لمحات عن حرب المدن التي تجري في غزة، وكذلك بالقرب من الساحل والعمليات الليلية لمحاربة حركة حماس المسيطرة على القطاع.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه ضرب حوالي 600 هدف في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك "مستودعات أسلحة، ومخابئ وتجمعات لنشطاء حماس، ومواقع مضادة للدبابات".
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي وناقلة جند مدرعة تدخل قطاع غزة
جنود إسرائيليون يعتلون دبابة خلال توغل بري في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يصل إلى الساحل خلال عملية برية في قطاع غزة
جندي من الجيش الإسرائيلي داخل مبنى خلال عملية برية
ومضات صاروخية تتصاعد ليلا في السماء
دبابات الجيش الإسرائيلي في منطقة حرجية
جندي إسرائيلي كما يظهر باللون الأخضر من خلال جهاز الرؤية الليلية (NVD)