الجيش الإسرائيلي ينشر مجموعة صور من العمليات العسكرية بالقرب من قطاع غزة وداخله

تتضمن الصور لمحات عن حرب المدن التي تجري في غزة، وكذلك بالقرب من الساحل والعمليات الليلية لمحاربة حركة حماس المسيطرة على القطاع

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مجموعة من الصور لعملية برية موسعة في قطاع غزة، أخذت مواقعها ابتداء من نهاية الأسبوع المنصرم.

تضمنت الصور لمحات عن حرب المدن التي تجري في غزة، وكذلك بالقرب من الساحل والعمليات الليلية لمحاربة حركة حماس المسيطرة على القطاع.

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه ضرب حوالي 600 هدف في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك "مستودعات أسلحة، ومخابئ وتجمعات لنشطاء حماس، ومواقع مضادة للدبابات".

IDF Spokesperson جندي من الجيش الإسرائيلي يتخذ موقعه خلال العمليات البرية في قطاع غزة وبالقرب منه.

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي وناقلة جند مدرعة تدخل قطاع غزة

IDF Spokesperson دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي وناقلة جنود مدرعة على الكثبان الرملية، تدخل قطاع غزة.

جنود إسرائيليون يعتلون دبابة خلال توغل بري في قطاع غزة

IDF Spokesperson جنود إسرائيليون فوق دبابة، خلال عملية برية في منطقة قطاع غزة.

IDF Spokesperson جنود إسرائيليون فوق دبابة، خلال عملية برية في منطقة قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يصل إلى الساحل خلال عملية برية في قطاع غزة

IDF Spokesperson جندي إسرائيلي فوق دبابة، مع وصول القوات البرية إلى الساحل، خلال عملية برية في منطقة قطاع غزة.

IDF Spokesperson جنود إسرائيليون على الكثبان الرملية، مع الدبابات والعربات المدرعة، خلال عملية برية في منطقة قطاع غزة.

جندي من الجيش الإسرائيلي داخل مبنى خلال عملية برية

IDF Spokesperson جندي إسرائيلي يجلس على نافذة، داخل أحد المباني، خلال عملية برية.

ومضات صاروخية تتصاعد ليلا في السماء

IDF Spokesperson أضواء مشتعلة في سماء الليل، أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية موسعة في قطاع غزة.

دبابات الجيش الإسرائيلي في منطقة حرجية

IDF Spokesperson دبابات الجيش الإسرائيلي تضيء منطقة حرجية، خلال عملية برية موسعة في قطاع غزة وبالقرب منه.

جندي إسرائيلي كما يظهر باللون الأخضر من خلال جهاز الرؤية الليلية (NVD)