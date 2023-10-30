الجيش الإسرائيلي يعلن نجاحه بتحرير جندية إسرائيلية من غزة اختطفت خلال هجوم 7 أكتوبر

الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنون في بيان مشترك نجاحهم بتحرير عن جندية إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك عن نجاحهم بتحرير الجندية توري اوري مجيديش خلال عملية برية في قطاع غزة، بعد اختطافها من قبل حماس في الهجوم في 7 أكتوبر. وذكر أنه أجريت لها فحوصات طبية وحالتها جيدة واجتمعت مع عائلتها، ولم يقدم مزيد من التفاصيل

وكانت الجندية تقف في أحد أبراج المراقبة، وتحدثت مع والدتها للمرة الأخيرة في 7 أكتوبر الساعة 06:33 ، وأبلغتها أنها في ميجونيت، وفي الساعة 7:47 هاتفت صديقها يوريا، لكنه عندما لم يرد عليها سجلت له رسالة كتبت فيها :"إنها لا تعرف ماذا تفعل في مثل هذا الموقف ".وبعد دقائق اختطفتها حماس ونشرت مقاطع فيديو لها وهي مكبلة اليدين مع أصدقائها في ميجونيت.

ونشرت حركة حماس بوقت سابق اليوم شريط فيديو ظهرت فيه ثلاث مختطفات إسرائيليات، والثلاثة هن ييلنة تروفنوف، ذات الـ(50 عاما) من كيبوتس نير عوز، والتي خطفت مع ابنها ساشة وامها ايرنا، في حين قتل زوجها فيتالي، والثانية كانت ريمون كيرشت ذات الـ36 عاما خطفت من كيبوتس نيريم مع زوجها ييجف، والثالثة كانت دانييل الوني ذات الـ45 عاما من يفني كانت في زيارة الى نير عوز وخطفت مع ابنتها اميليا ذات الـ6 سنوات.

بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقب على شريط الفيديو وقال إن :"هذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس-داعش. نحضن العائلات وسنبذل أقصى جهودنا لإعادة المختطفين والمفقودين الى وطنهم".

وباسم نتنياهو ذكر :"أتوجه الى يلنا تروفنوف، دانييل الوني وريمون كيرشت الذين خطفوا من جانب حماس الذي يرتكب جرائم حرب: أنا أحضنكم، قلبنا معكم ومع باقي المختطفين". ولا زال في غزة 239 مختطفين بينهم نساء، كبار في السن وأطفال. ولم يحصل الصليب الأحمر حتى الآن بموافقة من حماس لرؤية المختطفين.