نتنياهو يوضح: "لدي ثقة كاملة برئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان"

جاء هذا بعد تغريدة نشرها قبل يومين اتهم فيها الاتنان بالمسؤولية عن الفشل في 7 أكتوبر، والتي محاها لاحقا واعتذر عما ورد بها

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مستهل جلسة الحكومة أنه على ثقة كاملة بقيادة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، تأتي تصريحاته بعد أن أشار أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن الفشل في 7 أكتوبر، حيث نشر بعد ذلك اعتذارا على تصريحاته.

وفي وقت سابق صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية الى وحدة "جدعونيم" التابعة للشاباك إن "جهاز الأمن العام-الشاباك تحت قيادة رئيسة، قاموا ويقومون بعمل خفي كبير جدا، ايضا بالإشتراك مع أذرع أمنية أخرى، وأيضا لعمل خفي لإنقاذ الأرواح كل الوقت، أكثر من 50 شرطي وشرطية ضحوا بحياتهم لإنقاذ مواطني الدولة، نحنى رؤوسنا لذكرى بطولاتهم وتضحياتهم".

وكان نتنياهو نشر في تغريدة السبت ليلا إن "جميع الأجهزة الأمنية بما يشمل رئيس جهاز الاستخبارات ورئيس الشاباك، قدروا أن حماس ارتدعت وكانت تتوجه نحو تهدئة"واضاف "أنه لم يتم تخذير رئيس الحكومة بأي حالة واي مرحلة عن نوايا الحرب من جانب حماس". التقديرات بأن حماس ارتدعت "قدمت أكثر من مرة لرئيس الحكومة والكابينت من قبل الأجهزة الامنية والاستخبارات بما في ذلك حتى قبل اندلاع الحرب".

وبعد الانتقادات التي تلقاها غانتس على تصريحاته من كافة الطيف السياسي في إسرائيل، قام نتنياهو بمحو التغريدة ونشر بيانا كتب فيه :"أخطأت، ما كان يجب بأن أصرح بما قلت، اقدم الدعم الكامل لرئيس هيئة الأركان وقادة الجيش الإسرائيلي".