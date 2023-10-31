التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان، و300 هدف عسكري لحماس في عمليات برية بغزة خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضفة الغربية وصافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية لغلاف غزة

دخلت إسرائيل يومها الخامس والعشرين من الحرب بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، والقضاء على حوالي 600 هدف عدائي، وهاجمت سلاح الجو الإسرائيلي مواقع يستخدمها حزب الله في لبنان استمر إطلاق النار باتجاه الجنوب طوال الليل والصباح، كما فجر الجيش الإسرائيلي منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في قرية عارورة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، وشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس، كما تم رصد مسلح دخل إلى إسرائيل من غزة عند مفترق رعيم وتم تحييده، في ما دوت صفارات الإنذار من الصواريخ خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غلاف غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه العملية البرية – بعد اعتراض وابل من الصواريخ على وسط البلاد.

وفي السياق صادق الشاباك والجيش الإسرائيلي على عملية ادخال 8000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بسبب النقص الحاد في عدد العمال في البلاد. على إدخال ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان"

وتم توجيه العمال للعمل في شركة كاديشا، الفنادق التي تم إسكان قسم منها بالنازحين من جنوب إسرائيل والمناطق الصناعية.

كما أشار الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إلى أن عدد الرهائن الإسرائيليين المسجلين رسميا لدى حماس بلغ الآن 239 رهينة.