التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان، و300 هدف عسكري لحماس في عمليات برية بغزة خلال 24 ساعة
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضفة الغربية وصافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية لغلاف غزة
دخلت إسرائيل يومها الخامس والعشرين من الحرب بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، والقضاء على حوالي 600 هدف عدائي، وهاجمت سلاح الجو الإسرائيلي مواقع يستخدمها حزب الله في لبنان استمر إطلاق النار باتجاه الجنوب طوال الليل والصباح، كما فجر الجيش الإسرائيلي منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في قرية عارورة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، وشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس، كما تم رصد مسلح دخل إلى إسرائيل من غزة عند مفترق رعيم وتم تحييده، في ما دوت صفارات الإنذار من الصواريخ خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غلاف غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه العملية البرية – بعد اعتراض وابل من الصواريخ على وسط البلاد.
وفي السياق صادق الشاباك والجيش الإسرائيلي على عملية ادخال 8000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بسبب النقص الحاد في عدد العمال في البلاد. على إدخال ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية "كان"
وتم توجيه العمال للعمل في شركة كاديشا، الفنادق التي تم إسكان قسم منها بالنازحين من جنوب إسرائيل والمناطق الصناعية.
كما أشار الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إلى أن عدد الرهائن الإسرائيليين المسجلين رسميا لدى حماس بلغ الآن 239 رهينة.
"فاينانشال تايمز": نتنياهو يسعى لإقناع أوروبا بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر والصالحاني جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يقول إن حماس لديها مخازن أسلحة تحت المستشفيات في غزة
الجيش الإسرائيلي يدمر 300 هدف لحماس خلال 24 ساعة
قال بيان للجيش الإسرائيلي: “على مدى الـ 24 ساعة المنصرمة، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي حوالي 300 هدف، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات تحت الأرض، بالإضافة إلى مجمعات عسكرية تقع داخل أنفاق حماس تحت الأرض”.
اليابان تفرض عقوبات على أفراد وشركة مرتبطين بحماس
تم رصد دخول مسلح إلى إسرائيل من غزة خلال الليل عند مفترق رعيم وتم تحييده
كتائب القسام تقول إنها استهدفت قوة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون
الجيش الإسرائيلي يقول إن 800 ألف فلسطيني نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه
أعلنت تايلاند أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي الثلاثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.
قال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء بشأن صفارات الإنذار الأخيرة: "لم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط أي صاروخ أو وقوع إصابات"
الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس
قالت حركة حماس إن مسلحيها "أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء فيما هاجمت دبابات وقوات مشاة إسرائيلية المدينة الرئيسية في القطاع، مما أثار مخاوف من تفاقم المحنة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون".
وأفادت كتائب القسام، بأن مسلحين اشتبكوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مع القوات الإسرائيلية "المتوغلة في محور جنوب غزة بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا أربع آليات بقذائف الياسين 105".
الصليب الأحمر في غزة: ندعو لإنشاء ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني، ودفعة جديدة من شاحنات المساعدات تتوجه من معبر رفح إلى معبر العوجة للتفتيش
وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستئناف مسار السلام
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضفة الغربية
🚨صافرات الإنذار تدوي في التجمعات الحدودية لغلاف غزة
تقرير: المدفعية الإسرائيلية جددت قصف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة
الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
هاجم الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية ومن بين البنى التحتية التي تم الهجوم عليها تدمير أسلحة ومواقع ومواقع يستخدمها الحزب.
فصائل عراقية مسلحة تتبنى استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق بطائرتين مسيرتين