فاينانشال تايمز: إسرائيل تعرض على مصر قبول لجوء الغزيين إلى سيناء مقابل شطب ديونها الخارجية

تحاول إسرائيل الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة - وقد قدمت اقتراحًا جديدًا: سيقوم البنك الدولي بشطب الديون المالية الكبيرة لمصر، مقابل هذه الخطوة من جانبها.

وجاء في تقرير نشرته فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لجأت مؤخرًا أيضًا، إلى القادة الدوليين، وطلبت منهم محاولة إقناع الرئيس المصري السيسي بقبول اللاجئين الغزيين في سيناء. ويعارض السيسي ذلك، بل وقال من جانبه إن بإمكان إسرائيل استيعابهم لديها في صحراء النقب جنوب إسرائيل. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الزعماء الأوروبيين إقناع المصريين، لأن هذا هو الحل الأفضل برأيه. والفكرة الأخرى التي سيتم بحثها هي إجلاء الجرحى الفلسطينيين بالسفن - وإنشاء مستشفى ميداني في مصر.

وتخشى مصر من جانبها أن تحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور معبر رفح واختراقه. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس إن حركة حماس، تمنع خروج نحو 600 مواطن أميركي موجودين في غزة، مضيفاً أن الحركة تقدم سلسلة من المطالب مقابل السماح لهم بالمغادرة.

وكان السيسي قد صرح قبل أسبوعين بأن الشعب المصري سيعارض بشدة وصول اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستحول سيناء إلى مركز تنطلق منه الهجمات ضد إسرائيل، وستتحول مصر إلى قاعدة للعمليات. وفي مؤتمر صحفي في القاهرة إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتز، قال السيسي إن قطاع غزة يقع بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية - واقترح إجلاء الفلسطينيين إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل "حتى يتم التعامل مع حماس".

ويعيش في قطاع غزة نحو 2.4 مليون فلسطيني. ومع بداية الحرب، توافد عدد كبير منهم نحو معبر رفح المغلق. وتعارض مصر وصولهم إلى أراضيها والتسبب في أزمة لاجئين. وأكد السيسي أن ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار المواطنين على اللجوء والهجرة إلى مصر، و"لن نقبل ذلك".

وأضاف: "مصر تعارض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية عبر الوسائل العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم مهما كان ذلك على حساب دول المنطقة". وقال السيسي إنه إذا طُلب من مواطنيه القيام بذلك، فسوف يخرج الملايين منهم إلى الشوارع ويتظاهرون ضد مرور سكان غزة إلى سيناء.