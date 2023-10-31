اتفاق إسرائيلي-أميركي لزيادة المساعدات لقطاع غزة بـ 100 شاحنة يوميًا

نتنياهو: إدخال المساعدات إلى غزة يوفر لنا مجالا مهما لتحقيق أهداف الحرب

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توسيع كبير للمساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة، واتفق الأميركيون مع الإسرائيليين على مضاعفة عدد الشاحنات التي ستدخل قطاع غزة إلى نحو 100 شاحنة يوميا. لكن تم الاتفاق على عدم دخول الوقود إلى غزة - في الوقت الحالي - وبعد أن أقنع نتنياهو بايدن بأن الوقود سيخدم آلة الحرب التي تقودها حماس، فإن المساعدات الإنسانية لغزة ستتوسع بشكل كبير، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وقال نتنياهو الليلة الماضية (الاثنين) إن "المساعدات الإنسانية تتيح لإسرائيل مجالا مهما لتحقيق أهداف الحرب". وأضاف "المساعدات الإنسانية ليست من إسرائيل، بل من الوكالات الدولية. إنها أغذية وأدوية يتم تفتيشها ومراقبتها فعليا من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين وتمر عبر مصر. جميع الشحنات مخصصة للسكان المدنيين - وإذا تبين أن حماس استولت عليها، فسيتم إيقافها".

موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية هو أنه من الصحيح إدخال هذه المساعدات لمنع حدوث أزمة إنسانية في القطاع ولتشجيع نزوح المدنيين من شمال غزة إلى الجنوب. وبحسب المعلومات التي قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فقد شهدت غزة منذ بداية العملية البرية، نزوحاً لعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين باتجاه جنوب القطاع. حاليًا، تم إجلاء 90% من المواطنين إلى المناطق الآمنة.

وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أقصى اليمين المتشدد) بشدة توسيع المساعدات الإنسانية، وقال إن جميع المبادرات الإنسانية تضر بقدرة إسرائيل على المساومة في كل ما يتعلق بالرهائن. وأضاف أن "مبادرات حسن النية، يُظهر أن الحكومة الإسرائيلية لم تتعلم الدرس من الفشل في غزة". كان بن غفير غاضبًا لأن قرار زيادة المساعدات الإنسانية تم اتخاذه في مجلس الوزراء الحربي المُصغّر ولم يتم عرضه على قرار مجلس الوزراء الأمني الموسع. لأنه عضو في الثاني وليس في الأول.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر إن المساعدات الإنسانية جزء من استراتيجية إسرائيل القتالية وتساعدها على شراء الوقت والشرعية في العالم. وطالبت وزيرة النقل ميري ريغيف بأن يكون تقديم المساعدات مشروطا بالحصول على معلومات عن الرهائن. وقال بن غفير: "لا ينبغي إدخال المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ما دام هناك نساء وأطفال يتعرضون للانتهاكات من قبل حماس". وقال الوزير غدعون ساعر إن إدخال الوقود "خط أحمر". واتفق معه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وقال إنه أوضح الأمر لبايدن وأن الرئيس الأميركي يفهم الأمور.

وفي الصباح، دخلت إلى غزة 27 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح، وفي وقت لاحق دخلت 39 شاحنة أخرى إلى القطاع. وذكرت الأمم المتحدة أن دخول 100 شاحنة مساعدات يوميا أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرا)، اليوم الثلاثاء، من انتشار الفوضى في قطاع غزة، بعد تعرض مستودعاتها ومراكز توزيع المساعدات الغذائية التابعة لها للنهب من قبل مواطنين في غزة. وأفادت الوكالة عن نهب القمح والدقيق ومنتجات أخرى في عدة مستودعات.

وقال توماس وايت، مدير وكالة الأونروا في غزة: "هذا مؤشر مقلق على أن النظام العام بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المفروض على غزة".