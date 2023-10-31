مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يكشف "الفخ" الذي تحضّره بلاده لحزب الله

يعقوب ناغال: يتم تدريب قوة رضوان التابعة لحزب الله، خصيصا لتفعل ببلدات الشمال، كما فعلته نخبة القسام، في غلاف غزة

كشف البروفيسور يغقوب ناغال، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، أن الجيش الإسرائيلي الآن، "بحكمة كبيرة" يقوم ببناء منطقة عازلة على بعد 4-5 كيلومترات، على حدوده الشمالية مع لبنان، مشيرًا إلى أن "كل من يثير الشُبهات، سيتم إطلاق النار عليه". ولم يقدّم ناغال أي تفاصيل أخرى حول المنطقة العازلة.

وأضاف، في وقت تتزايد فيه التوترات على تلك الحدود:" المنطقة معقدة للغاية. أعتقد أن حزب الله يشكل تهديدا أكبر بكثير (من حماس)، فهو أقوى بعشر مرات. قوة رضوان جسم يتم تدريبه فقط، ليفعل ما فعله القتلة من حماس في الجنوب. أن يأتي ويدخل، ويحتل البلدات الإسرائيلية في الشمال".

وتابع: "إذا اتخذنا إجراءات وقائية، فمن الممكن مباغتة قوة رضوان بهجوم، وسحق 70-80 بالمائة من قدراتها، وبالتالي الإضرار برغبتها في القيام بذلك". وأثنى ناغال (66 عاما) على العملية البرية في قطاع غزة، وذكر إنها بدأت "تماما كما ينبغي، تحت الضباب والمفاجآت".

وحول استراتيجية تفكيك حماس، قال: "أقول هذا عمدا بوحشية: إذا كان من الممكن عرض رأسي يحيى السنوار ومحمد الضيف على أعمدة، كما فعل الفايكنج في الماضي، ففي تقديري جزء كبير من إرهابيي حماس سيستسلم". وتابع: "سيكفي أيضًا أن نراهم ميتين". وأردف قائلا:" يجب عدم القتال في الأنفاق تحت الأرضية في قطاع غزة. يجب أن نكثّف الضغط، لنجبر مسلحي حماس على الخروج منها على سطح الأرض، وبعد ذلك تصفيتهم واحدًا واحدًا".