أسرى حماس في يد إسرائيل: مصدر استخباراتي جديد لتوسيع بنك الأهداف

محقق سابق في الشاباك: في بعض الأحيان تحصل على معلومات من أحد الأسرى، وفي غضون ساعة يتم تحديد الهدف بالفعل

آلاف الأطنان من المتفجرات قصفت بها إسرائيل أهدافا داخل القطاع منذ ثلاثة أسابيع ونصف. وإلى بنك الأهداف المعروفة للمخابرات قبل الحرب، أضيفت العديد من الأهداف الجديدة أثناء القتال.

في معظم الحالات، كانت المعلومات الاستخبارية تأتي من غرف الاستجواب التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، وقد تم القبض على المئات من عناصر حماس، بما في ذلك نخبة القسام، الذين شاركوا في عملية السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح أوفير مالكا، محقق سابق في الشاباك، للقناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي: " في بعض الأحيان تحصل على معلومات من أحد الأسرى، وفي غضون ساعة يتم تحديد الهدف بالفعل". وأضاف إسرائيل حسون، وهو عضو كبير سابق في الشاباك: " أسير الحرب هو بالضرورة قنبلة موقوتة، لأن أي معلومة في مثل هذا الوقت يمكن أن تنقذ الأرواح وتؤثر على نتيجة معركة".