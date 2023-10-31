منظومة "حيتس" الإسرائيلية تعترض صواريخا باليستية أطلقت من اليمن تجاه ايلات

يأتي هذا الحدث بعد اعتراض طائرة مسيرة صباح اليوم أطلقت من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيلي لأول مرة صواريخ أطلقت تجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر، منظومة "حيتس" نفذت اعتراضا بعيد المدى للصواريخ- لأول مرة منذ بداية الحرب. الحديث يدور عن هجوم بصواريخ كروز وصواريخ أرض -جو اعترضت بعيدا عن الحدود. إسرائيل تدرس كيفية وإن كانت سترد على الهجوم.

وعلى صعيد متصل بالحدث، أعلن الحوثيون عن إطلاقهم "عدد كبير" من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى ساري :"هذه العملية الثالثة ضد إسرائيل، وسيكون المزيد من عمليات إطلاق النار".

يأتي هذا الحدث بعد أن اعترضت مقاتلات إسرائيلية صباح اليوم طائرة مسيرة من اليمن خارج الحدود الإسرائيلية. وأعلن الحوثيون المسؤولية عن محاولات الهجوم. المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أحمد سريع، هدد بأنهم ينوون مواصلة الهجمات "حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي أن الدفاع عن ايلات قوي، ويوجد تعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ببناء صورة جوية، الى جانب اعتراض جميع اللاعبين في المنطقة.