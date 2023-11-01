الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل تسعة جنود خلال المعارك شمالي قطاع غزة

وبحسب النشر قتل سبعة جنود من لواء جفعاتي استهدفت مركبتهم بصاروخ مضاد للدبابات وجنديين من الكتيبة 77

سمح الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بالكشف عن أسماء تسعة جنود إسرائيليين قتلوا خلال المعارك في شمال قطاع غزة، من بينهم سبعة من لواء جفعاتي قتلوا خلال استهداف مركبتهم العسكرية المدرعة بصاروخ مضاد للدبابات، في حين أصيب أربعة جنود آخرين في الحدث، وفي حادث منفصل قتل جنديين آخرين من الفرقة المدرعة السابعة بعد أن دهست دبابتهم عبوة ناسفة.

وفي سياق متصل، أصيب خلال القتال في القطاع، مقاتلان من الكتيبة 77 ومقاتل من كتيبة "تسبار" ومقاتل من كتيبة روتم، بجروح خطيرة خلال القتال اليوم الماضي.

والمقاتلون الذين سقطوا في المعارك في قطاع غزة هم: الملازم أرييل رايش 24 عاماً من القدس، ضابط قتالي في الكتيبة 77، العريف آسف لوغر 21 عاماً من ميجور، مقاتل في الكتيبة 77،الرقيب عدي دنان 20 عاماً من يافني، قائد فصيلة في كتيبة تسبار، لواء جفعاتي، الرقيب هاليل سولومون 20 عاما من ديمونا مقاتل في كتيبة "تسبار"لواء جفعاتي الرقيب إيرز مشلوفسكي 20 عاماً من أورانيت، مقاتل في كتيبة تسبار، لواء جفعاتي، الرقيب عدي ليون (عدي ليون)، 20 عاما، من نيلي، مقاتل في كتيبة "تسبار"، لواء جفعاتي، العريف عيدو عوفاديا 19 عاما من تل أبيب، مقاتل في كتيبة "تسبار"لواء جفعاتي،العريف ليور سيمينوفيتش 19 عاما من هرتسليا مقاتل في كتيبة "تسبار"لواء جفعاتي، الرقيب روعي داوي 20 عاما من القدس قائد فصيل في كتيبة "تسبار" لواء جفعاتي".