التغطية متواصلة : الجيش الإسرائيلي يعترض "تهديد جوي" آخر فوق البحر الأحمر بالقرب من إيلات
وفي نقس السياق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
أكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أنه اعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، ونشر الجيش على حسابه في "إكس" تغريدة قال فيها: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل قليل، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".
وأضاف الجيش: "لم يشكل الجسم الذي تم اعتراضه أي تهديد على المدنيين، ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية"، ويبدو أن هذا إطلاق نار آخر من قبل الحوثيين من اليمن.
حماس: سنسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، نيابة عن حركة حماس، أنها ستسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية المتواجدين في القطاع بالخروج منه نهارا عبر معبر رفح.
مقتل 3 فلسطينيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين
أفادت تقارير فلسطينية، أنه قتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، في اقتحامات نفذها في الضفة الغربية.
كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في منشور على موقع إكس، أمس الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب الحرب.
وقال بيترو "قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك"
بلينكن يؤكد لرئيس إسرائيل دعم بلاده لحقها في الدفاع عن نفسها
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن شدد أمس الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ماثيو ميلر في بيان أن "الوزير كرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي"
تشيلي تستدعي سفيرها في إسرائيل
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش أمس الثلاثاء أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ هذه العمليات العسكرية".
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ينشر أحدث الصور للعملية البرية التي يقوم بها الجيش في غزة
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الجيش الإسرائيلي يعترض "تهديد جوي" آخر فوق البحر الأحمر بالقرب من إيلات
قوات الأمن تعتقل قيادي في حركة فتح في جنين
اعتقلت قوات الأمن، الليلة، أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة، الذي كان يروج للأعمال التطرف في الأراضي الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، وداهمت منزل الأسير زكريا الزبيدي.
ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي. وأفاد الفلسطينيون بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين خلال العملية