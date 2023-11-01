بعد هجمات الحوثيين الصاروخية/الجيش الإسرائيلي يهدد :"قادرون على الهجوم بالمكان والوقت الذي نحدده "

جاء هذا التهديد بعد إطلاق الحوثيين صواريخ طويلة المدى ثلاث مرات أمس ونجح الجيش الإسرائيلي باعتراضها جميعا

واصل الحوثيون في اليمن ايضا الليلة (الثلاثاء-الأربعاء) هجماتهم الصاروخية تجاه جنوب إسرائيل، واعترضت كافة هذه الصواريخ بنجاح. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن تعزيز قواته البحرية في البحر الأحمر لمواجهة هذا التهديد، وبعث رسالة تهديد الة أذرع ايران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري في بيانه الصباحي :"نحن جاهزون في هذا المجال، كما أننا جاهزون بكل منطقة في إسرائيل للدفاع، ونحن قادرين على الهجوم في المكان والوقت الذي نحدده- أمام كل مصلحة أمنية لدولة إسرائيل، بكل مكان يتطلب منا ذلك". وفي تعليقه على اعتراض الصواريخ في البحر الأحمر قال إن الاعتراض حدث بعيدا عن مدينة ايلات وشدد :"لم يشكل خطرا على المواطنين ولم يتم رصد تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق من صباح اليوم أنه قام بتعزيز المجال البحري في البحر الأحمر بسفن صواريخ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بصورة تتناسب مع تقديرات الأوضاع المحدثة وكجزء من الجهود الدفاعية في المنطقة, الاعتراض الليلي الذي شوهد من ايلات قال الجيش الإسرائيلي إنه وقع بعيدا عن المدينة وكان الثالث خلال اليوم الماضي، ولم يتم رصد أي تسلل لإسرائيل ولم تشكل خطرا على المواطنين. الحوثيون في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق الصواريخ ليلا، وعلى ما يبدو هم من أطلقوا الصواريخ ليلا.